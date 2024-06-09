Этот уютный музей — заветная мечта моей жизни.
Я создала его, что погрузить гостей в атмосферу красоты того века, рассказать о мире изыска и роскоши в дворянских домах. Вы рассмотрите уникальные интерьеры музея и почувствуете себя гостем великосветского собрания. А чаепитие в стиле 19 столетия станет незабываемым историческим опытом.
Я создала его, что погрузить гостей в атмосферу красоты того века, рассказать о мире изыска и роскоши в дворянских домах. Вы рассмотрите уникальные интерьеры музея и почувствуете себя гостем великосветского собрания. А чаепитие в стиле 19 столетия станет незабываемым историческим опытом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы остановим время и в свете керосиновых ламп, под тиканье антикварных часов и шуршание пластинок, устроим чаепитие с нежным фарфором Кузнецова.
- Наша чайная церемония начнётся со вкусных кексов и печенья, приготовленных лично мной, под сладость домашнего варенья и глотка мадейры, модной в 19 веке.
- За чашечкой ароматного чая мы погрузимся в один из обыденных дней того времени. Побеседуем о моде прошлого. Затронем темы повседневной жизни, образования, культуры, социальных мероприятий и многого другого. Это будет своеобразная прелюдия к самой экскурсии.
- Затем я проведу вас по музею, и вы окажетесь в мире роскоши, который царил в дворянских домах 19 века.
- Вы посмотрите на изысканную мебель, драгоценные предметы интерьера, артефакты, связанные с театральной и светской жизнью, и многое другое.
- А выставленные в спальной зоне наряды — от шляп до платьев — расскажут об изысканности дореволюционной моды.
Организационные детали
- В стоимость включены экскурсия по музею с его основательницей и чаепитие.
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет.
в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Соборного переулка
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Ростове-на-Дону
Добрый день! Меня зовут Наталья Михайловна. На протяжении всей жизни я увлекаюсь изучением антикварных вещей, мебели и истории. В юном возрасте мне приснился сон, где я сидела в невероятно красивомЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа
Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.