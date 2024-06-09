Когда: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала