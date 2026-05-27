Экскурсия за кулисы «Ростов Арены»

Увидеть раздевалки, пресс-зону и техническое сердце стадиона - куда обычно не пускают болельщиков
Хотите увидеть, как живёт футбольный гигант до, во время и после матча? Мы покажем закулисье «Ростов Арены»: от игровых зон до служебных помещений. Обычно вход туда закрыт даже для преданных фанатов — но не для вас.

Вы спуститесь в подтрибунные тоннели, выйдете на поле с точки старта звёзд и узнаете, какая техника перекрикивает 45 тысяч зрителей.
Описание экскурсии

Зоны, скрытые от зрителей

Вы пройдёте туда, куда пускают только игроков и персонал. Это и раздевалка команды, где рождается настрой перед игрой, и тренировочные помещения, где готовятся к победам.

Пресс-центр и журналистская зона

Отсюда миллионы следят за каждым матчем. Вы увидите стадион глазами тех, кто делает репортажи и ведёт трансляции.

Закулисье «Ростов Арены»

Вы узнаете, как живёт стадион, когда трибуны ревут — и когда он погружается в тишину. Как работает арена в дни игр и в обычное время. Почему её газон называют живой системой и как его готовят к матчу.

Инженерные решения

Особое внимание уделим акустическим системам, которые заставляют 45 тысяч голосов звучать как один. Вы узнаете, где спрятаны динамики и как работает звук в огромной чаше стадиона.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность: паспорт или свидетельство о рождении (для детей). Без него на экскурсию не пропустят!
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона «Ростов-Арена»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

