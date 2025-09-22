Мои заказы

Развлечения в Ростове-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Ростове-на-Дону, цены от 2667 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
1.5 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2667 ₽ за человека
Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Приключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Квест
до 12 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Первый раз в Ростове-на-Дону? Узнайте город как административный центр и купеческий узел с интерактивными заданиями и головоломками
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5400 ₽ за всё до 12 чел.
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рада
    22 сентября 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Прекрасная работа гида
    Мы в восторге. Все было очень интересно и очень красиво спасибо большое получили массу радости и эмоций
    Прекрасная работа гида
  • Н
    Наталия
    27 августа 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Не раз бывали в Ростове, но именно благодаря вам увидели город с другой стороны, почувствовали
    читать дальше

    его дух. Очень понравилась прогулка, а сыну - то, что она построена в формате легкого квеста. Внимательно слушал рассказ, чтобы ответить на вопросы. Удачи и еще больше благодарных клиентов🙏

  • С
    Сергей
    7 августа 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Прекрасная экскурсия. Квалифицированный, культурный, с правильно поставлено речью экскурсовод. Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Большое спасибо Алексею за экскурсию. Всё понравилось, рассказ про историю города, реальные истории, маршрут. Отдельное спасибо Алексею, что попробовал увлечь детей квестом.
    Большое спасибо Алексею за экскурсию. Всё понравилось, рассказ про историю города, реальные истории, маршрут. Отдельное спасибоБольшое спасибо Алексею за экскурсию. Всё понравилось, рассказ про историю города, реальные истории, маршрут. Отдельное спасибоБольшое спасибо Алексею за экскурсию. Всё понравилось, рассказ про историю города, реальные истории, маршрут. Отдельное спасибо
  • А
    Александра
    29 июня 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Время на экскурсии пролетело незаметно. В естественной манере и в нужной пропорции Алексей преподносит информацию об истории и архитектуре города,
    читать дальше

    сдабривая самобытными рассказами из жизни Ростова-на-Дону. Алексея приятно слушать. Почерпнули для себя много интересного. Дети с увлечением прошли квест. Смело рекомендуем этого экскурсовода. Алексей, спасибо!

  • И
    Ирина
    9 июня 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Была крайне приятная и интересная прогулка- квест по центру города с нашим гидом Алексеем. Он хорошо чувствует настроение аудитории, интересно
    читать дальше

    рассказывает, располагает, создает гостеприимную атмосферу. Мозаика в подземных переходах особенно запомнилась, действительно необычно. Уехали из Ростова отдохнувшие, с потрясающими эмоциями, и надеемся вернемся еще! Алексея рекомендуем!

    Была крайне приятная и интересная прогулка- квест по центру города с нашим гидом Алексеем. Он хорошоБыла крайне приятная и интересная прогулка- квест по центру города с нашим гидом Алексеем. Он хорошо
  • М
    Мария
    5 мая 2025
    Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
    Алексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам очень понравилось, дети (7 и
    читать дальше

    9 лет) с удовольствием играли в квест. По квесту есть только два важных рацпредложения — было бы здорово, если бы итоговый результат был привязан к чему-то (например,"именно столько лет назад случилось то-то и то-то в Ростове") и было бы круто, если бы решившим квест давали микроподарочек (открытку там или шоколадку).

    Но, повторюсь, было здорово, мы остались довольны.

    Алексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам оченьАлексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам очень

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
  2. Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
  3. Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
  4. Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  4. Самое главное
  5. Набережная Ростова-на-Дону
  6. Покровский храм
  7. Район Нахичевань
  8. Покровский сквер
  9. Стела «Освободителям Ростова»
  10. Змиевская балка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в декабре 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 2667 до 8000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Развлечения», 59 ⭐ отзывов, цены от 2667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль