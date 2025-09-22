Мини-группа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2667 ₽ за человека
Лучший выборПриключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Первый раз в Ростове-на-Дону? Узнайте город как административный центр и купеческий узел с интерактивными заданиями и головоломками
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5400 ₽ за всё до 12 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
- РРада22 сентября 2025Прекрасная работа гида
Мы в восторге. Все было очень интересно и очень красиво спасибо большое получили массу радости и эмоций
- ННаталия27 августа 2025Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Не раз бывали в Ростове, но именно благодаря вам увидели город с другой стороны, почувствовали
- ССергей7 августа 2025Прекрасная экскурсия. Квалифицированный, культурный, с правильно поставлено речью экскурсовод. Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
- ДДмитрий29 июля 2025Большое спасибо Алексею за экскурсию. Всё понравилось, рассказ про историю города, реальные истории, маршрут. Отдельное спасибо Алексею, что попробовал увлечь детей квестом.
- ААлександра29 июня 2025Время на экскурсии пролетело незаметно. В естественной манере и в нужной пропорции Алексей преподносит информацию об истории и архитектуре города,
- ИИрина9 июня 2025Была крайне приятная и интересная прогулка- квест по центру города с нашим гидом Алексеем. Он хорошо чувствует настроение аудитории, интересно
- ММария5 мая 2025Алексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам очень понравилось, дети (7 и
