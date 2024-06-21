Я Яна

Отличная экскурсия, всем рекомендую. Особенно тем, кто увлечён историей, старинными вещами, посудой и тд. Наталья, очень интересно рассказывает про каждый предмет! Спасибо за тёплый приём, чай наивкуснейший! Теперь Ростов непременно ассоциируется с Вашей квартирой 19 века!