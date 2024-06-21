1 чел.
По популярности
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
Познакомиться с традициями стеклодувного мастерства (в группе)
Начало: На ул. Волоколамская
Расписание: в четверг в 11:30, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
25 июля в 11:30
1 350₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Парфюмерный мастер-класс в Ростове-на-Дону
Создать флакон индивидуального аромата, отражающий ваши впечатления от путешествия
Начало: В районе Комсомольской площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
12 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна21 июня 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую. Особенно тем, кто увлечён историей, старинными вещами, посудой и тд. Наталья, очень интересно рассказывает про каждый предмет! Спасибо за тёплый приём, чай наивкуснейший! Теперь Ростов непременно ассоциируется с Вашей квартирой 19 века!
- ЮЮлия20 июня 2024Посетили с подругой и дочерью эту потрясающую экскурсию. Экскурсовод Наталья смогла погрузить в атмосферу 19 века! Невероятно вкусные угощения! Расположено здание в живописном месте Ростова Всем рекомендую! (если на машине, то необходимо приехать заранее, т к большие сложности с парковкой)
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Уникальный опыт»
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