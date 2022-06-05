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Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов

Индивидуальный тур по Ростову-на-Дону: история, архитектура и необычные места
Многие знают прозвище города Ростова-на-Дону — «Ростов-папа».

Но, только ли криминальными сюжетами и рассказами о лихих бандитах пронизаны улицы Ростова?! Конечно нет! Ростов-на-Дону удивительный город, когда-то один из богатейших на Юге
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Российской империи хранит в себе множество интересных историй и тайн.

И все они не могли появиться без любви! «Кого?! К кому?!» — спросите Вы… И что за загадочный мужчина связан с ними? А хотите увидеть его лицо и познакомиться с ним? Тогда приходите!

5
1 отзыв
Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов
Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов
Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Экскурсия-спектакль имеет комфортный двухчасовой маршрут по центру города, включая театральные сцены. Один актер, но 4 разных образа исторических личностей, которые вершили историю города. Ну и конечно ведущая-экскурсовод, которая проведет вас сквозь эпохи самыми лучшими путями! Важно! Предварительно обязательно согласовывайте возможность проведения экскурсии в выбранное вами время.

Ежедневно по согласованию

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Большая Садовая
  • Улица Пушкинская
  • Богатяновка
  • Набережная реки Дон
  • Центр города
Что включено
  • Экскурсионный спектакль, в котором участвует экскурсовод-ведущий и актер
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы по желанию. При бронировании варианта спектакля с элементами квеста, дополнительно приобретаются призы по желанию заказчика.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Елизавете Петровне (Покровский сквер)
Завершение: Обзорная площадка на ул. Седова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
А
Прекрасные впечатления! Захватывающие приключения! Новый подход в экскурсии.
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