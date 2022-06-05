Многие знают прозвище города Ростова-на-Дону — «Ростов-папа».
Но, только ли криминальными сюжетами и рассказами о лихих бандитах пронизаны улицы Ростова?! Конечно нет! Ростов-на-Дону удивительный город, когда-то один из богатейших на Юге
Но, только ли криминальными сюжетами и рассказами о лихих бандитах пронизаны улицы Ростова?! Конечно нет! Ростов-на-Дону удивительный город, когда-то один из богатейших на Юге
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экскурсия-спектакль имеет комфортный двухчасовой маршрут по центру города, включая театральные сцены. Один актер, но 4 разных образа исторических личностей, которые вершили историю города. Ну и конечно ведущая-экскурсовод, которая проведет вас сквозь эпохи самыми лучшими путями! Важно! Предварительно обязательно согласовывайте возможность проведения экскурсии в выбранное вами время.
Ежедневно по согласованию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Большая Садовая
- Улица Пушкинская
- Богатяновка
- Набережная реки Дон
- Центр города
Что включено
- Экскурсионный спектакль, в котором участвует экскурсовод-ведущий и актер
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы по желанию. При бронировании варианта спектакля с элементами квеста, дополнительно приобретаются призы по желанию заказчика.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Елизавете Петровне (Покровский сквер)
Завершение: Обзорная площадка на ул. Седова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасные впечатления! Захватывающие приключения! Новый подход в экскурсии.
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