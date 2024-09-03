Отправимся в первый в Ростове-на-Дону музей казачьего быта под открытым небом. Вы увидите традиционную архитектуру донских казаков. И познакомитесь с очаровательной статной лошадью — это не просто домашнее животное, а неотъемлемый символ казачьей жизни. А я сделаю для вас яркие портреты в колоритных локациях.

Описание фото-прогулки

О казаках слышали все, но не все видели, как они жили! Вы прогуляетесь по этнодеревне, где оживает дух былых времён — здесь, среди аутентичных построек, вы почувствуете себя частью истории казачества.

Я подскажу лучшие позы и выберу самые выигрышные ракурсы — даже если вы никогда не были на фотосессии, беспокоиться не о чем. А чтобы снимки получились ещё более атмосферными, с вами будет очаровательная лошадь. Такая прогулка точно запомнится надолго!

Организационные детали

Предварительно мы обсудим образ, подходящий для фотосессии — я подскажу, что лучше надеть

В течение недели после фотопрогулки вы получите 80+ фотографий в цветокоррекции

При необходимости я помогу организовать макияж и укладку, подробности в переписке

Дополнительные расходы