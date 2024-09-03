Отправимся в первый в Ростове-на-Дону музей казачьего быта под открытым небом. Вы увидите традиционную архитектуру донских казаков.
И познакомитесь с очаровательной статной лошадью — это не просто домашнее животное, а неотъемлемый символ казачьей жизни. А я сделаю для вас яркие портреты в колоритных локациях.
И познакомитесь с очаровательной статной лошадью — это не просто домашнее животное, а неотъемлемый символ казачьей жизни. А я сделаю для вас яркие портреты в колоритных локациях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
О казаках слышали все, но не все видели, как они жили! Вы прогуляетесь по этнодеревне, где оживает дух былых времён — здесь, среди аутентичных построек, вы почувствуете себя частью истории казачества.
Я подскажу лучшие позы и выберу самые выигрышные ракурсы — даже если вы никогда не были на фотосессии, беспокоиться не о чем. А чтобы снимки получились ещё более атмосферными, с вами будет очаровательная лошадь. Такая прогулка точно запомнится надолго!
Организационные детали
- Предварительно мы обсудим образ, подходящий для фотосессии — я подскажу, что лучше надеть
- В течение недели после фотопрогулки вы получите 80+ фотографий в цветокоррекции
- При необходимости я помогу организовать макияж и укладку, подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Вход на территорию этнокомплекса — 2000 ₽ вне зависимости от количества человек
- Катание на лошади — 700 ₽ за 30 мин.
- Ретушь выбранных фото — 250 ₽ за снимок
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У этнокомплекса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Ростове-на-Дону
Люблю фотографировать людей! Профессионально занимаюсь этим более 6 лет. Снимаю семьи и портреты девушек. Сама очень люблю фотографироваться, поэтому умею красиво позировать, чему и вас научу. У меня можно дополнительно заказать макияж и укладку для съёмки, услуги стилиста или образы из проката одежды, а также фотокнигу по итогу нашей съёмки — отправляю её транспортной компанией.Задать вопрос
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