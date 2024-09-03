Фотопрогулка по казачьей станице

Увидеть, как жили донские казаки, и получить на память атмосферные фото
Отправимся в первый в Ростове-на-Дону музей казачьего быта под открытым небом. Вы увидите традиционную архитектуру донских казаков.

И познакомитесь с очаровательной статной лошадью — это не просто домашнее животное, а неотъемлемый символ казачьей жизни. А я сделаю для вас яркие портреты в колоритных локациях.
Фотопрогулка по казачьей станице
Фотопрогулка по казачьей станице
Фотопрогулка по казачьей станице
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

О казаках слышали все, но не все видели, как они жили! Вы прогуляетесь по этнодеревне, где оживает дух былых времён — здесь, среди аутентичных построек, вы почувствуете себя частью истории казачества.

Я подскажу лучшие позы и выберу самые выигрышные ракурсы — даже если вы никогда не были на фотосессии, беспокоиться не о чем. А чтобы снимки получились ещё более атмосферными, с вами будет очаровательная лошадь. Такая прогулка точно запомнится надолго!

Организационные детали

  • Предварительно мы обсудим образ, подходящий для фотосессии — я подскажу, что лучше надеть
  • В течение недели после фотопрогулки вы получите 80+ фотографий в цветокоррекции
  • При необходимости я помогу организовать макияж и укладку, подробности в переписке

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию этнокомплекса — 2000 ₽ вне зависимости от количества человек
  • Катание на лошади — 700 ₽ за 30 мин.
  • Ретушь выбранных фото — 250 ₽ за снимок

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У этнокомплекса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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