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маршрут комфортный. Особенно понравилось, что Елена могла поговорить и на другие темы, а так же что никуда не торопилась, и когда мы случайно попали на открытие выставки художников, она спокойно со мной провела еще дополнительное время))) а так же посоветовала куда еще можно сходить 😁 Ростов теперь в моем сердечке, в том числе благодаря Елене❤️