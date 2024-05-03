1 чел.
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2 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«Погрузитесь в атмосферу купеческого города и сделаете фотографии на фоне красивых отреставрированных фасадов»
Завтра в 17:00
24 июля в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по казачьей станице
Увидеть, как жили донские казаки, и получить на память атмосферные фото
Начало: У этнокомплекса
«Я подскажу лучшие позы и выберу самые выигрышные ракурсы — даже если вы никогда не были на фотосессии, беспокоиться не о чем»
24 июля в 10:00
25 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Ростова
Увидеть одну из визитных карточек города и получить яркие снимки от профессионального фотографа
«В ходе прогулки я немного расскажу о современной жизни в Ростове, но обратите внимание: основной формат нашей встречи — фотосессия, не предполагающая исторического экскурса»
Завтра в 12:00
24 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 мая 2024Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
- ООфелия21 апреля 2024После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
- ААлевтина3 ноября 2023Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана легко, мне было интересно)
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Фотопрогулки»
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