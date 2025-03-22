Индивидуальная
Парфюмерный мастер-класс
Создайте свои духи в Ростове-на-Дону, погрузившись в мир ароматов. Узнайте, как запахи передают воспоминания и создайте свой уникальный аромат
Начало: В районе Комсомольской площади
Сегодня в 19:30
Завтра в 14:30
от 10 000 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Изучить все грани многослойного, противоречивого и живого города
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по казачьей станице
Увидеть, как жили донские казаки, и получить на память атмосферные фото
Начало: У этнокомплекса
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел22 марта 2025Невероятно, намного выше ожиданий. Вышло очень увлекательно, в итоге получил флакон парфюма, которого а) нигде нет б) идеально подобран под
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Активности», 1 ⭐ отзыв, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь