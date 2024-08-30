Ростов-на-Дону фотогеничен со многих сторон. Мы выберем самую живописную: набережную на правом берегу Дона — любимое место прогулок у ростовчан. По пути нам встретятся контактные скульптуры, среди которых герои произведений Шолохова, а также местные персонажи. И визитная карточка города — Ворошиловский мост, снимки возле которого особенно эффектны.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Набережная на правом берегу Дона и её скульптуры: герои романа Шолохова «Тихий Дон» Григорий и Аксинья, дед Щукарь и Нахалёнок, а также местные персонажи — «Ростовчанка», «Дон-батюшка», «Рыбак».

Ворошиловский мост с фотогеничными видами.

В ходе прогулки я немного расскажу о современной жизни в Ростове, но обратите внимание: основной формат нашей встречи — фотосессия, не предполагающая исторического экскурса.

В течение недели после прогулки я вышлю ссылку на индивидуальную фотогалерею, куда будут загружены 80-100 снимков в цвето- и светокоррекции.

Организационные детали

За дополнительную плату могу организовать услуги парикмахера, визажиста и стилиста, а также изготовить фотокнигу по итогу съёмки — подробности в переписке.