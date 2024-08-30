Ростов-на-Дону фотогеничен со многих сторон. Мы выберем самую живописную: набережную на правом берегу Дона — любимое место прогулок у ростовчан.
По пути нам встретятся контактные скульптуры, среди которых герои произведений Шолохова, а также местные персонажи. И визитная карточка города — Ворошиловский мост, снимки возле которого особенно эффектны.
По пути нам встретятся контактные скульптуры, среди которых герои произведений Шолохова, а также местные персонажи. И визитная карточка города — Ворошиловский мост, снимки возле которого особенно эффектны.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Набережная на правом берегу Дона и её скульптуры: герои романа Шолохова «Тихий Дон» Григорий и Аксинья, дед Щукарь и Нахалёнок, а также местные персонажи — «Ростовчанка», «Дон-батюшка», «Рыбак».
Ворошиловский мост с фотогеничными видами.
В ходе прогулки я немного расскажу о современной жизни в Ростове, но обратите внимание: основной формат нашей встречи — фотосессия, не предполагающая исторического экскурса.
В течение недели после прогулки я вышлю ссылку на индивидуальную фотогалерею, куда будут загружены 80-100 снимков в цвето- и светокоррекции.
Организационные детали
За дополнительную плату могу организовать услуги парикмахера, визажиста и стилиста, а также изготовить фотокнигу по итогу съёмки — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Ростове-на-Дону
Люблю фотографировать людей! Профессионально занимаюсь этим более 6 лет. Снимаю семьи и портреты девушек. Сама очень люблю фотографироваться, поэтому умею красиво позировать, чему и вас научу. У меня можно дополнительно заказать макияж и укладку для съёмки, услуги стилиста или образы из проката одежды, а также фотокнигу по итогу нашей съёмки — отправляю её транспортной компанией.Задать вопрос
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Сегодня в 14:00
31 авг в 11:00
1 990₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.