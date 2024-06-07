Экскурсии по набережной Ростова-на-Дону

Найдено 15 экскурсий в категории «Набережная» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Сердце города на набережной Дона»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
«Посетите Вечный огонь и площадь Советов, оцените монументальный памятник Тачанке-ростовчанке и погуляете по уютной набережной города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
«Мы полюбуемся живописной набережной реки Дон и осмотрим легендарный Левый Берег»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
«Затем вы спуститесь на набережную, одну из самых красивых и романтичных достопримечательностей города, и понаблюдаете за плавным течением Тихого Дона, слушая легенды и байки из истории города и жизни ростовчан»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
«Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
«Мы побываем на Пушкинской набережной, Градоначальском спуске и легендарной Каменной лестнице»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
138 отзывов
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
«Маршрут экскурсии проходит по главным улицам, дает возможность побывать на его парадных площадях и на набережной легендарной реки Дон»
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990 за человека
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
«Мы проедем по центральным улицам и проспектам, прогуляемся по паркам и набережным»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
«Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, уникальная каменная лестница и старейший на юге России парк»
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650 за всё до 19 чел.
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
«Окажемся на набережной — красивой и утопающей в цветах и зелени»
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
«Вы увидите исторический центр Ростова и уникальные здания 19 века, самые красивые площади и скверы, набережную знаменитой реки Дон»
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557 за всё до 15 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение экскурсии вы побываете на набережной и полюбуетесь на множество интересных скульптур»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
«Гуляя по утопающей в зелени набережной, вы насладитесь видами на Дон и Левобережье с новым парком и стадионом «Ростов-арена»»
1 290 за человека
Обзорная экскурсия по центру Ростова-на-Дону на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
«Прогуляемся по набережной реки Дон, увидим остатки уникальных Парамоновских складов, охлаждавшихся родниковой водой, полюбуемся панорамой левого берега Дона и стадионом Ростов-Арена»
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428 за всё до 15 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
«Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам»
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    7 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Экскурсия великолепная. Отличное знание материала, очень понятное и интересное изложение. Экскурсовод замечательный рассказчик, способный удерживать внимание слушателей продолжительное время. Услышали очень много интересного. Сама экскурсия очень комфортная. Большое Спасибо!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась, и так рада этому.
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    Интересные локации. Ошеломляющие виды. Дух захватывает от красоты природы. Александр интересный рассказчик. Кладезь информации. Муж отметил лёгкость преподнесения материала. Александр ответил на все мои вопросы. День пролетел на одном дыхании. Как уже всё, домой? От себя советую перекус взять с собой обильный. Путешествие разжигает аппетит. Побольше воды. И хорошее настроение.

    Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. ОшибласьОчень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. ОшибласьОчень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • Л
    Лия
    31 мая 2024
    «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
    Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
  • А
    Андрей
    21 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
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    машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
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    знаем Ростов уже очень долго. Спасибо огромное за рассказы о Ростове времен Гражданской войны и ВОВ. Это было шокирующе, но об этом нужно говорить. Грамотно составленный маршрут, на котором успели увидеть все самое важное для первого раза. Очень рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • T
    Tanya_subotina
    18 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
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    какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Набережная»

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  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Ростов - город солнца и цветов
  3. Шесть городов: из Ростова в Азов
  4. Многоликий Ростов-на-Дону
  5. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Набережная" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 290 до 18 670 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 518 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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