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3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Сердце города на набережной Дона»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
«Посетите Вечный огонь и площадь Советов, оцените монументальный памятник Тачанке-ростовчанке и погуляете по уютной набережной города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
«Мы полюбуемся живописной набережной реки Дон и осмотрим легендарный Левый Берег»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
«Затем вы спуститесь на набережную, одну из самых красивых и романтичных достопримечательностей города, и понаблюдаете за плавным течением Тихого Дона, слушая легенды и байки из истории города и жизни ростовчан»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
«Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
«Мы побываем на Пушкинской набережной, Градоначальском спуске и легендарной Каменной лестнице»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
3 часа
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
«Маршрут экскурсии проходит по главным улицам, дает возможность побывать на его парадных площадях и на набережной легендарной реки Дон»
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
«Мы проедем по центральным улицам и проспектам, прогуляемся по паркам и набережным»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
«Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, уникальная каменная лестница и старейший на юге России парк»
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
«Окажемся на набережной — красивой и утопающей в цветах и зелени»
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
«Вы увидите исторический центр Ростова и уникальные здания 19 века, самые красивые площади и скверы, набережную знаменитой реки Дон»
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение экскурсии вы побываете на набережной и полюбуетесь на множество интересных скульптур»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
«Гуляя по утопающей в зелени набережной, вы насладитесь видами на Дон и Левобережье с новым парком и стадионом «Ростов-арена»»
1 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
«Прогуляемся по набережной реки Дон, увидим остатки уникальных Парамоновских складов, охлаждавшихся родниковой водой, полюбуемся панорамой левого берега Дона и стадионом Ростов-Арена»
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
«Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам»
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна7 июня 2024Экскурсия великолепная. Отличное знание материала, очень понятное и интересное изложение. Экскурсовод замечательный рассказчик, способный удерживать внимание слушателей продолжительное время. Услышали очень много интересного. Сама экскурсия очень комфортная. Большое Спасибо!
- ААнастасия7 июня 2024Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась, и так рада этому.
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ЛЛия31 мая 2024Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
- ААндрей21 мая 2024Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
- ТТатьяна20 мая 2024За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- TTanya_subotina18 мая 2024Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Набережная»
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