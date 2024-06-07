🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 90 отзывов Популярное предложение Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе Начало: На улице Московская «Сердце города на набережной Дона» 1 990 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Ростов - город солнца и цветов Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете «Посетите Вечный огонь и площадь Советов, оцените монументальный памятник Тачанке-ростовчанке и погуляете по уютной набережной города» 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 48 отзывов Шесть городов: из Ростова в Азов Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края Начало: У железнодорожного вокзала «Мы полюбуемся живописной набережной реки Дон и осмотрим легендарный Левый Берег» 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову «Затем вы спуститесь на набережную, одну из самых красивых и романтичных достопримечательностей города, и понаблюдаете за плавным течением Тихого Дона, слушая легенды и байки из истории города и жизни ростовчан» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: На речном вокзале «Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам» 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону «Мы побываем на Пушкинской набережной, Градоначальском спуске и легендарной Каменной лестнице» 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов «Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида Начало: Ул. Московская, 53 «Маршрут экскурсии проходит по главным улицам, дает возможность побывать на его парадных площадях и на набережной легендарной реки Дон» Расписание: См. календарь 2653 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 25 отзывов «Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству Начало: По договоренности с гидом «Мы проедем по центральным улицам и проспектам, прогуляемся по паркам и набережным» Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова «Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, уникальная каменная лестница и старейший на юге России парк» Расписание: Любой день, любое удобное время. от 10 650 ₽ за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б «Окажемся на набережной — красивой и утопающей в цветах и зелени» Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова «Вы увидите исторический центр Ростова и уникальные здания 19 века, самые красивые площади и скверы, набережную знаменитой реки Дон» Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 557 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи Начало: По согласованию с гидом «В завершение экскурсии вы побываете на набережной и полюбуетесь на множество интересных скульптур» Расписание: Ежедневно, в любое удобное время от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 6 отзывов Добро пожаловать в Ростов-на-Дону Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды Начало: На улице Большая Садовая «Гуляя по утопающей в зелени набережной, вы насладитесь видами на Дон и Левобережье с новым парком и стадионом «Ростов-арена»» 1 290 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова «Прогуляемся по набережной реки Дон, увидим остатки уникальных Парамоновских складов, охлаждавшихся родниковой водой, полюбуемся панорамой левого берега Дона и стадионом Ростов-Арена» Расписание: Любой день, любое удобное время. от 8 428 ₽ за всё до 15 чел.