Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону

5
16 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону

Что вы увидите 🤩

  • Соборная площадь
  • Набережная
  • Левобережный парк
  • Площадь Советов
  • Театральная площадь
  • Нахичевань
Исторический центр и уникальные здания 19 века, самые красивые площади и скверы, набережная знаменитой реки Дон.
Прекрасно подходит как для первого знакомства с городом так и дает возможность узнать о его истории гораздо больше.
Что вас ожидает
Увлекательные рассказы, истории и факты. За время экскурсии туристы узнают больше о городе, чем местные жители, а ростовчане откроют для себя любимый город совсем с другой стороны.
Эта экскурсия подойдет для любого возраста.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле значительно выигрывает в сравнении с пешеходной экскурсией, так как перемещаясь с комфортом и слушая рассказ гида, останавливаясь и прогуливаясь в самых интересных местах и возле достопримечательностей, вы сможете узнать и увидеть гораздо больше, чем на пешеходной прогулке.
Вы увидите самые интересные и самые любимые места нашего города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-7 человекДля группы 8-19 человек
на вашем транспорте (только услуги экскурсовода)
3 890 ₽
+ легковой автомобиль (для 1-2 человек)
6 990 ₽
+ минивэн (до 7 человек)
9 990 ₽
+ микроавтобус (до 19 мест)
11 990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Место начала и завершения
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время;)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день, любое время;)

Родные-Просторы
Родные-Просторы
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