На индивидуальной экскурсии по Ростову-на-Дону на автомобиле можно увидеть исторический центр и уникальные здания 19 века.
Туристы познакомятся с самыми красивыми площадями и скверами, прогуляются по набережной знаменитой реки Дон. Комфортное
Туристы познакомятся с самыми красивыми площадями и скверами, прогуляются по набережной знаменитой реки Дон. Комфортное
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное перемещение
- 🏛 Исторический центр
- 🌉 Набережная Дона
- 🏞 Красивые площади
- 📚 Увлекательные истории
Лучшее время для посещения
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мар
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Площади
- Скверы
- Набережная реки Дон
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Индивидуальная экскурсия на автомобиле значительно выигрывает в сравнении с пешеходной экскурсией, так как перемещаясь с комфортом и слушая рассказ гида, останавливаясь и прогуливаясь в самых интересных местах и возле достопримечательностей, вы сможете узнать и увидеть гораздо больше, чем на пешеходной прогулке. Вас ждут увлекательные рассказы, истории и факты. За время экскурсии туристы узнают больше о городе, чем местные жители, а ростовчане откроют для себя любимый город совсем с другой стороны. Экскурсия подойдет для любого возраста. Вы увидите самые интересные и самые любимые места нашего города.
Любой день, в любое удобное время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Набережная
- Левобережный парк
- Площадь Советов
- Театральная площадь
- Нахичевань
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, в любое удобное время.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия по нашему заказу была очень короткая, но оказалась очень емкая и информативная. При этом неспешно прогулялись по красивой набережной с многочисленными очень интересными скульптурными композициями, проехались по красивым улицам
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В
Очень благодарна за обзорную экскурсию, проведённую 7 марта с 10ч. Три часа прошли незаметно. Мы получили интересную, познавательную информацию об истории города, посмотрели на него другими глазами. Экскурсовод - очень
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М
Экскурсия очень понравилась, пролетела мгновенно,как и не было трёх часов. Интересно и толково рассказывала экскурсовод,ей отдельное огромное СПАСИБО,она поистине профессионал своего дела. Если можно,напишите её фамилию и ведёт ли она ещё какие экскурсии, чтобы к ней записаться. Сервис организации был отличный,все вежливо, вовремя, все понравилось
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Н
Экскурсия прошла просто замечательно, все очень понравилось,спасибо вам большое за такую прекрасную экскурсию, особенно очень понравился, рассказ об истории города, после такого замечательного, рассказа, хочется приехать еще в ваш замечательный город. У вашего города прекрасная история и город ваш просто прекрасен!
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М
Были в Ростове несколько раз проездом и захотелось узнать город поближе.
Экскурсия замечательная. Ростов на дону предстал живым, душевным, со своей замечательной историей городом - благодаря нашему экскурсоводу Наталье Николаевне.
Очень советуем погулять по городу и познакомиться с его историей с этим гидом.
Экскурсия замечательная. Ростов на дону предстал живым, душевным, со своей замечательной историей городом - благодаря нашему экскурсоводу Наталье Николаевне.
Очень советуем погулять по городу и познакомиться с его историей с этим гидом.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Были в Ростове несколько раз проездом и захотелось узнать город поближе.
Экскурсия замечательная. Ростов на дону предстал живым, душевным, со своей замечательной историей городом - благодаря нашему экскурсоводу Наталье Николаевне.
Очень советуем погулять по городу и познакомиться с его историей с этим гидом.
Экскурсия замечательная. Ростов на дону предстал живым, душевным, со своей замечательной историей городом - благодаря нашему экскурсоводу Наталье Николаевне.
Очень советуем погулять по городу и познакомиться с его историей с этим гидом.
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