Исторический центр и уникальные здания 19 века, самые красивые площади и скверы, набережная знаменитой реки Дон.

Прекрасно подходит как для первого знакомства с городом так и дает возможность узнать о его истории гораздо больше.

Что вас ожидает

Увлекательные рассказы, истории и факты. За время экскурсии туристы узнают больше о городе, чем местные жители, а ростовчане откроют для себя любимый город совсем с другой стороны.

Эта экскурсия подойдет для любого возраста.

Индивидуальная экскурсия на автомобиле значительно выигрывает в сравнении с пешеходной экскурсией, так как перемещаясь с комфортом и слушая рассказ гида, останавливаясь и прогуливаясь в самых интересных местах и возле достопримечательностей, вы сможете узнать и увидеть гораздо больше, чем на пешеходной прогулке.

Вы увидите самые интересные и самые любимые места нашего города.