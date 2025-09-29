На индивидуальной экскурсии по Ростову-на-Дону на автомобиле можно увидеть исторический центр и уникальные здания 19 века.Туристы познакомятся с самыми красивыми площадями и скверами, прогуляются по набережной знаменитой реки Дон. Комфортное

перемещение на автомобиле позволяет узнать и увидеть больше, чем на пешеходной прогулке. Гид расскажет увлекательные истории и факты, которые удивят даже местных жителей. Экскурсия подходит для всех возрастов и станет отличным выбором как для первого знакомства с городом, так и для более глубокого изучения его истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.