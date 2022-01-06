Любой день, любое время;)

Двухчасовая прогулка по историческому центру, главной, старейшей и самой красивой улице нашего города.

Протянувшаяся через весь центр города улица Большая Садовая — получила своё название благодаря тому, что до середины XIX века вдоль неё росли сады, но если бы мы увидели её сейчас в таком виде, то вряд ли назвали бы одной из красивых улиц Ростова.

С середины XIX века улица стала преображаться, на ней появились фонари, был проведен водопровод, а уже потом местные купцы стали застраивать улицу шикарными особняками и магазинами.

Во время пешеходной экскурсии по Большой Садовой вы полюбуетесь прекрасной архитектурой, которая украшает улицу. Несколько зданий были спроектированы знаменитым зодчим А. Н. Померанцевым — автором московского ГУМа: среди них больше всех выделяются Здание Городской думы, гостиница «Московская», дом купца Генч-Оглуева.

Самыми необычными и интересными можно назвать здания театров Ростова: театр им. Горького, очертания которого напоминают трактор и Музыкального театра — похожего на рояль с открытой крышкой.

Прогулка по Садовой обязательно включает в себя спуск в подземные переходы, для того, чтобы попасть на другую часть улицы. А Ростовские переходы известны своими мозаичными композициями на стенах на самые разные темы: от бытовых и повседневных до военных и космических.

Экскурсия по Большой Садовой поможет вам за короткий срок разобраться в архитектурных стилях зданий Ростова-на-Дону, узнать множество интересных фактов о городе, побывать на главных площадях города. Рассказ нашего профессионального экскурсовода сделает вашу прогулку интересной и полезной.