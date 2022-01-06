Любой день, любое время;)

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой

Двухчасовая прогулка по историческому центру, главной, старейшей и самой красивой улице нашего города

Индивидуально
для 19 чел.
Двухчасовая прогулка по историческому центру, главной, старейшей и самой красивой улице нашего города.

Экскурсия по Большой Садовой поможет вам за короткий срок разобраться в архитектурных стилях зданий Ростова-на-Дону, узнать множество интересных фактов о городе, побывать на главных площадях города.

Рассказ нашего профессионального экскурсовода сделает вашу прогулку интересной и полезной.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Большой Садовой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Двухчасовая прогулка по историческому центру, главной, старейшей и самой красивой улице нашего города.
Протянувшаяся через весь центр города улица Большая Садовая — получила своё название благодаря тому, что до середины XIX века вдоль неё росли сады, но если бы мы увидели её сейчас в таком виде, то вряд ли назвали бы одной из красивых улиц Ростова.
С середины XIX века улица стала преображаться, на ней появились фонари, был проведен водопровод, а уже потом местные купцы стали застраивать улицу шикарными особняками и магазинами.
Во время пешеходной экскурсии по Большой Садовой вы полюбуетесь прекрасной архитектурой, которая украшает улицу. Несколько зданий были спроектированы знаменитым зодчим А. Н. Померанцевым — автором московского ГУМа: среди них больше всех выделяются Здание Городской думы, гостиница «Московская», дом купца Генч-Оглуева.
Самыми необычными и интересными можно назвать здания театров Ростова: театр им. Горького, очертания которого напоминают трактор и Музыкального театра — похожего на рояль с открытой крышкой.
Прогулка по Садовой обязательно включает в себя спуск в подземные переходы, для того, чтобы попасть на другую часть улицы. А Ростовские переходы известны своими мозаичными композициями на стенах на самые разные темы: от бытовых и повседневных до военных и космических.
Экскурсия по Большой Садовой поможет вам за короткий срок разобраться в архитектурных стилях зданий Ростова-на-Дону, узнать множество интересных фактов о городе, побывать на главных площадях города. Рассказ нашего профессионального экскурсовода сделает вашу прогулку интересной и полезной.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Место начала и завершения?
пр. Будённовский / ул. Большая Садовая
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, любое время

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