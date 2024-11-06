Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону

Провёл экскурсии для 593 туристов

Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!