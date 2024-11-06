Ростов-на-Дону: интересное неизвестное

Побывать там, куда обычно не водят экскурсии, и познакомиться с городом с новой стороны
На этой экскурсии вы откроете для себя на первый взгляд неприметные, но удивительно колоритные окраины Ростова-на-Дону.

Погрузитесь в настоящую атмосферу города, полюбуетесь красивыми видами со смотровых, попробуете местную кухню. И конечно, познакомитесь с интересными историями, городскими легендами и байками!
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

  • фирменный магазин знаменитых цимлянских вин, воспетых Пушкиным.
  • смотровая площадка у памятника стачке 1902 г. с прекрасным видом на центр города.
  • лоцмейстерский пост — отсюда начала работу первая в Российской империи гражданская радиостанция.
  • музей паровозов под открытым небом.
  • старинная казачья церковь Преполовения Пятидесятницы.
  • этнокомплекс «Кумжа» с бутафорской казачьей станицей.
  • Змиёвская балка — мемориал на месте массовых казней ростовчан.
  • Свято-Иверский женский монастырь и святой источник — место паломничества Николая II.
  • армянская церковь Сурб-Хач — старейшее здание Ростова.
  • проходные заводов «Роствертол» и «Ростсельмаш».
  • Левбердон с посещением знаменитой шашлычной «Казачий хутор».
  • памятник легендарному ростовскому скрипачу Моне.
  • и многое, многое другое!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Hyundai Solaris.
  • Дополнительно оплачивается обед и посещение музея РЖД: 100 ₽ — взрослый, 50 ₽ — детский.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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