На этой экскурсии вы откроете для себя на первый взгляд неприметные, но удивительно колоритные окраины Ростова-на-Дону.
Погрузитесь в настоящую атмосферу города, полюбуетесь красивыми видами со смотровых, попробуете местную кухню. И конечно, познакомитесь с интересными историями, городскими легендами и байками!
Погрузитесь в настоящую атмосферу города, полюбуетесь красивыми видами со смотровых, попробуете местную кухню. И конечно, познакомитесь с интересными историями, городскими легендами и байками!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
- фирменный магазин знаменитых цимлянских вин, воспетых Пушкиным.
- смотровая площадка у памятника стачке 1902 г. с прекрасным видом на центр города.
- лоцмейстерский пост — отсюда начала работу первая в Российской империи гражданская радиостанция.
- музей паровозов под открытым небом.
- старинная казачья церковь Преполовения Пятидесятницы.
- этнокомплекс «Кумжа» с бутафорской казачьей станицей.
- Змиёвская балка — мемориал на месте массовых казней ростовчан.
- Свято-Иверский женский монастырь и святой источник — место паломничества Николая II.
- армянская церковь Сурб-Хач — старейшее здание Ростова.
- проходные заводов «Роствертол» и «Ростсельмаш».
- Левбердон с посещением знаменитой шашлычной «Казачий хутор».
- памятник легендарному ростовскому скрипачу Моне.
- и многое, многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Hyundai Solaris.
- Дополнительно оплачивается обед и посещение музея РЖД: 100 ₽ — взрослый, 50 ₽ — детский.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 593 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!Задать вопрос
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