Прогулка по исторической части города. Во время экскурсии вы увидите красивые и незаурядные здания 19 века, услышите интересные истории, легенды связанные с названием города и реки Дон, зарядитесь позитивом и любовью к городу от нашего гида!

Мы побываем:

в «сердце города»- увидим очертания крепости Димитрия Ростовского, узнаем как был основан Ростов-на-Дону.

в Покровском сквере, полюбуемся Покровским храмом

познакомимся с историей Музыкального театра, похожего на рояль, который стал «визитной карточкой» города,

заглянем на улицу Большую Садовую — это главная и самая красивая улица города, на которой расположены главные административные и культурные здания Ростова,

спустимся по Богатяновскому спуску и немного окунемся в историю бандитского Ростова, узнаем,почему наш город называют «Ростов-папой»,

в продолжении нашей пешеходной экскурсии по Ростову мы окажемся на набережной — красивой и утопающей в цветах и зелени. Любимое место для отдыха местных жителей и гостей города. Отсюда открываются прекрасные виды на Левобережье - с новым парком и стадионом «Ростов-арена», - - - сделаем фото с разными забавными мини-скульптурами, узнаем торговую и купеческую истории нашего города, почему его называют «Город-купец»,

Взберемся на Парамоновские склады - узнаем об уникальной конструкции, позволявшей отлично сохранять зерно, и узнаем пару забавных легенд об этом месте.

Пройдемся по колоритному Газетному или Соборному переулкам- узким старинным улицам с купеческими домами, спускающимися к набережной.

И выйдем к центральному рынку, разнообразие товаров и размах площадей делают его центром притяжения и туристов, и местных жителей. Именно здесь можно купить свежую или сушеную рыбу себе или на подарок, раков, балыки, множество южных фруктов и ягод

Заканчивается наша пешеходная экскурсия по Ростову на Соборной площади, возле храма Пресвятой Богородицы. Здесь можно остаться и сделать отличные фотографии, остаться в кафе или самостоятельно продолжить свое путешествие по центру Ростова — по Соборному переулку до парка Горького.