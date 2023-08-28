Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

М Мария Экскурсия по Ростову-на-Дону прошла великолепно. Экскурсовод Ирина заранее написала мне, предупредила о месте и времени встречи, подробно и интересно рассказала о городе, его истории, показала центральные улицы и площади. Отдельное спасибо за информацию о кулинарных особенностях этой местности. Мы попробовали и вкуснейшие пирожные и раков. Обязательно приезжайте в Ростов-на-Дону! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Были на экскурсии с Риммой Борисовной. Нам очень понравилось и это благодаря замечательному экскурсоводу. Умная, вежливая, интересный собеседник, знающий свое дело на 5+. Время пролетело не заметно. Очень много достопримечательностей наблюдали. Услышали увлекательный рассказ, в т. ч. с мало знакомыми данными. Всем рекомендую. Римма Борисовна не оставит вас равнодушными 👍👍👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Нашим гидом была Римма Борисовна, очень приятная, грамотная и энергичная женщина экскурсия прошла на одном дыхании. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, отлично провели время Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Котова Нашим гидом была Римма Борисовна, очень приятная, грамотная и энергичная женщина экскурсия прошла на одном дыхании. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, отлично провели время Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Все участники экскурсии были в восторге! Галина Евгеньевна - увлеченный профессионал своего дела. Её рассказ о старом Ростове оставил глубокое впечатление и обогатил нас новыми знаниями о родном городе. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет