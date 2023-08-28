Прогулка по исторической части города.
Во время экскурсии вы увидите красивые и незаурядные здания 19 века, услышите интересные истории, легенды связанные с названием города и реки Дон, зарядитесь позитивом и любовью к городу от нашего гида.
Во время экскурсии вы увидите красивые и незаурядные здания 19 века, услышите интересные истории, легенды связанные с названием города и реки Дон, зарядитесь позитивом и любовью к городу от нашего гида.
Описание экскурсииСердце города и его история Вы побываете в «сердце города», увидите очертания крепости Димитрия Ростовского и узнаете, как был основан Ростов-на-Дону. В Покровском сквере вы полюбуетесь Покровским храмом. Познакомьтесь с историей Музыкального театра, ставшего «визитной карточкой» города. Пройдёте по спокойной улице Пушкинской, где увидите старинные особняки и здание Донской Публичной Библиотеки. Главная улица города Вас ждёт прогулка по Большой Садовой — главной и самой красивой улице Ростова, где расположены административные и культурные здания, например, роскошное здание городской Думы. Экскурсия завершится на пересечении Большой Садовой и Соборного переулка.
Любой день, в любое удобное время.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский сквер
- Пушкинская улица
- Большая Садовая улица
- Музыкальный театр
- Пер. Университетский
- Пр. Чехова
- Площадь Советов
- Пер. Соборный
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Дегустация - 790 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, в любое удобное время.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия по Ростову-на-Дону прошла великолепно. Экскурсовод Ирина заранее написала мне, предупредила о месте и времени встречи, подробно и интересно рассказала о городе, его истории, показала центральные улицы и площади. Отдельное спасибо за информацию о кулинарных особенностях этой местности. Мы попробовали и вкуснейшие пирожные и раков. Обязательно приезжайте в Ростов-на-Дону!
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Ю
Были на экскурсии с Риммой Борисовной. Нам очень понравилось и это благодаря замечательному экскурсоводу. Умная, вежливая, интересный собеседник, знающий свое дело на 5+. Время пролетело не заметно. Очень много достопримечательностей наблюдали. Услышали увлекательный рассказ, в т. ч. с мало знакомыми данными. Всем рекомендую. Римма Борисовна не оставит вас равнодушными 👍👍👍
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Е
Нашим гидом была Римма Борисовна, очень приятная, грамотная и энергичная женщина экскурсия прошла на одном дыхании. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, отлично провели время
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К
Нашим гидом была Римма Борисовна, очень приятная, грамотная и энергичная женщина экскурсия прошла на одном дыхании. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, отлично провели время
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М
Все участники экскурсии были в восторге! Галина Евгеньевна - увлеченный профессионал своего дела. Её рассказ о старом Ростове оставил глубокое впечатление и обогатил нас новыми знаниями о родном городе. Спасибо!
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М
Все участники экскурсии были в восторге! Галина Евгеньевна - увлеченный профессионал своего дела. Её рассказ о старом Ростове оставил глубокое впечатление и обогатил нас новыми знаниями о родном городе. Спасибо!
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Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
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