Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

5
7 отзывов
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

Что вы увидите 🤩

  • Покровский сквер
  • Пушкинская улица
  • Большая Садовая улица
  • Музыкальный театр
  • Богатяновский спуск
  • Набережная
  • Газетный переулок
  • Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулка по исторической части города. Во время экскурсии вы увидите красивые и незаурядные здания 19 века, услышите интересные истории, легенды связанные с названием города и реки Дон, зарядитесь позитивом и любовью к городу от нашего гида!

Мы побываем:

  • в «сердце города»- увидим очертания крепости Димитрия Ростовского, узнаем как был основан Ростов-на-Дону.
  • в Покровском сквере, полюбуемся Покровским храмом
познакомимся с историей Музыкального театра, похожего на рояль, который стал «визитной карточкой» города,
заглянем на улицу Большую Садовую — это главная и самая красивая улица города, на которой расположены главные административные и культурные здания Ростова,
спустимся по Богатяновскому спуску и немного окунемся в историю бандитского Ростова, узнаем,почему наш город называют «Ростов-папой»,
в продолжении нашей пешеходной экскурсии по Ростову мы окажемся на набережной — красивой и утопающей в цветах и зелени. Любимое место для отдыха местных жителей и гостей города. Отсюда открываются прекрасные виды на Левобережье - с новым парком и стадионом «Ростов-арена», - - - сделаем фото с разными забавными мини-скульптурами, узнаем торговую и купеческую истории нашего города, почему его называют «Город-купец»,
Взберемся на Парамоновские склады - узнаем об уникальной конструкции, позволявшей отлично сохранять зерно, и узнаем пару забавных легенд об этом месте.
Пройдемся по колоритному Газетному или Соборному переулкам- узким старинным улицам с купеческими домами, спускающимися к набережной.
И выйдем к центральному рынку, разнообразие товаров и размах площадей делают его центром притяжения и туристов, и местных жителей. Именно здесь можно купить свежую или сушеную рыбу себе или на подарок, раков, балыки, множество южных фруктов и ягод
Заканчивается наша пешеходная экскурсия по Ростову на Соборной площади, возле храма Пресвятой Богородицы. Здесь можно остаться и сделать отличные фотографии, остаться в кафе или самостоятельно продолжить свое путешествие по центру Ростова — по Соборному переулку до парка Горького.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Где начинаем и завершаем?
Начало: угол пр. Кировский и ул. Большой Садовой
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время;)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, любое время;)

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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