1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
Начало: В ст. Старочеркасской
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2980₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Отыскать следы древних греков в Ростовской области и узнать об их насыщенной жизни
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5490₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Побывать там, куда обычно не водят экскурсии, и познакомиться с городом с новой стороны
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 сентября 2024Были в Старочеркасске впервые, и благодаря этой экскурсии увидели всю красоту и значимость станицы. Гид рассказывала настолько живо и увлеченно,
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Искусство и музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в январе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 2980 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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