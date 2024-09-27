Искусство и музеи – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Ростове-на-Дону, цены от 2980 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Вся станица Старочеркасская за час
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
Начало: В ст. Старочеркасской
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2980 за всё до 2 чел.
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Отыскать следы древних греков в Ростовской области и узнать об их насыщенной жизни
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5490 за всё до 3 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Побывать там, куда обычно не водят экскурсии, и познакомиться с городом с новой стороны
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 сентября 2024
    Вся станица Старочеркасская за час
    Были в Старочеркасске впервые, и благодаря этой экскурсии увидели всю красоту и значимость станицы. Гид рассказывала настолько живо и увлеченно,
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    что казалось, будто сам видишь, как здесь жили и сражались казаки. Особенно впечатлил Воскресенский собор с его роскошным иконостасом. Прекрасная организация и душевная атмосфера. Обязательно вернемся на другие экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вся станица Старочеркасская за час
  2. Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
  3. Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Набережная
  2. Набережная Ростова-на-Дону
  3. Парамоновские Склады
  4. Район Нахичевань
  5. Самое главное
  6. Стела «Освободителям Ростова»
  7. Тачанка-ростовчанка
  8. Археологический заповедник Танаис
  9. Памятник Водопроводу
  10. Покровский храм
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в январе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 2980 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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