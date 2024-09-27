читать дальше что казалось, будто сам видишь, как здесь жили и сражались казаки. Особенно впечатлил Воскресенский собор с его роскошным иконостасом. Прекрасная организация и душевная атмосфера. Обязательно вернемся на другие экскурсии!

Были в Старочеркасске впервые, и благодаря этой экскурсии увидели всю красоту и значимость станицы. Гид рассказывала настолько живо и увлеченно,