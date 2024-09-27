Экскурсии по заповедникам из Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Ростове-на-Дону, цены от 5490 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
На автобусе
Конные прогулки
7 отзывов
15 часов
Групповая
до 18 чел.
Мустанги ростовского заповедника
Однодневный тур на остров Вольных Коней подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя мир дикой природы и узнайте историю мустангов
Начало: Ул. Московская, 53
«Мустанги ростовского заповедника — единственные живые обитатели острова под названием Водный, в центре самого соленого озера Ростовской области Маныч-Гудило»
Расписание: См. календарь
27 апр в 05:30
18 мая в 05:30
11 987 за человека
Тур на цветение степных тюльпанов в Ростовский заповедник
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Тур на цветение степных тюльпанов
Погрузитесь в весеннюю сказку, где степь расцветает яркими тюльпанами и ирисами. Узнайте историю Манычской долины и насладитесь пикником на природе
Начало: Ул. Московская, д. 53
«Чудо Ростовского заповедника Каждую весну, в середине апреля, один раз в году в заповеднике «Ростовском» (Орловский район Ростовской области) происходит маленькое чудо»
Расписание: 12 и 13 апреля 2025
12 апр в 06:30
13 апр в 06:30
6490 за человека
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Отыскать следы древних греков в Ростовской области и узнать об их насыщенной жизни
«Сейчас на месте города-легенды находится всемирно известный археологический музей-заповедник «Танаис»»
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5490 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    27 сентября 2024
    Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
    Добрый день! Высылаю отзыв моей жены) Увидеть свободно пасущийся табун в степи было моей давней мечтой, и благодаря экскурсии от
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    "Родных просторов" мечта осуществилась. Все ожидания от поездки оправдались. Очень интересно было слушать рассказ сотрудника заповедника о жизни лошадей в дикой природе и при этом видеть этих животных: наблюдать, как жеребята держатся около матерей, с каким любопытством молодые жеребцы смотрят на людей, как бдительно вожак приглядывает за всем табуном. Также эта поездка - редкая возможность увидеть нетронутую, непаханую степь, которая так красива весной. Спасибо организаторам поездки! До поездки они всегда были на связи, можно было уточнить любой вопрос. В поездке четко выдерживался график, отдельное спасибо за то, что предусмотрели выдачу бесплатной воды, в жаркую погоду это оказалось очень кстати. Недостатком поездки можно считать микроавтобус: сиденья были расположены очень тесно, что при такой долгой поездке крайне неудобно. Но усталость долгой дороги проходит, а яркие впечатления остаются. Спасибо за отлично организованную поездку на уникальный остров мустангов!

  • Н
    Надежда
    27 сентября 2024
    Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
    На остров Вольных Коней мы с Маришей собрались в один момент, рассматривая экскурсии на сайте турфирмы Родные просторы. В апреле
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    забронировали экскурсию и до 29 мая разгоняли тучи в ожидании встречи с мустангами. Ранним воскресным утром выехали из Ростова и взяли курс на восток в сальские степи. Дорога захватила нас красотой раннего лета. 300 км трассы буквально утопают в белой пене цветущей акации, бескрайних полях, ковре из сочной зеленой травы, голубого льна и алых маков. В полисадниках домов цветут огромные садовые ирисы и розы. Душа развернулась и полетела навстречу донским степям. По пути наш экскурсовод Наталья Николаевна очень интересно рассказывала об истории Донского казачества, о традициях и поверьях казаков, которые сохраняются в донских семьях и, конечно же, о природе Донского края. Когда мы приехали в заповедник Ростовский, нас встретили научные сотрудники заповедника. Общение с людьми, которые по-настоящему увлечены своим делом и сохраняют мустангов и дикую степь, это отдельное удовольствие. Роскошь человеческого общения. Далее мы поехали по степной дороге с запахом пыли и ярким чертополохом к переправе. Жаль, что фото не передают запах разогретой полыни, звук ветра в ушах и пение жаворонка)

  • Е
    Елизавета
    9 сентября 2024
    Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
    Спасибо большое за эту интересную экскурсию, давно хотела побывать в этих местах, все прошло хорошо, степь прекрасна, лошади тоже, правда
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    далековато, но это не испортило впечатления, озеро впечатлило погода нам сопутствовала, отдельное спасибо Наталье Николаевне за интересную экскурсию о казаках и родном крае, работникам заповедника и паромщикам. Буду рада дальнейшему общению с вашей фирмой, всем еще раз спасибо

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2021
    Тур на цветение степных тюльпанов в Ростовский заповедник
    Экскурсия понравилась, очень люблю цветы, поэтому получила удовольствие от цветочного царства в степи…

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Заповедники»

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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в январе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 5490 до 11 987. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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