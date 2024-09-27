15 часов
Групповая
до 18 чел.
Мустанги ростовского заповедника
Однодневный тур на остров Вольных Коней подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя мир дикой природы и узнайте историю мустангов
Начало: Ул. Московская, 53
«Мустанги ростовского заповедника — единственные живые обитатели острова под названием Водный, в центре самого соленого озера Ростовской области Маныч-Гудило»
Расписание: См. календарь
27 апр в 05:30
18 мая в 05:30
11 987₽ за человека
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Тур на цветение степных тюльпанов
Погрузитесь в весеннюю сказку, где степь расцветает яркими тюльпанами и ирисами. Узнайте историю Манычской долины и насладитесь пикником на природе
Начало: Ул. Московская, д. 53
«Чудо Ростовского заповедника Каждую весну, в середине апреля, один раз в году в заповеднике «Ростовском» (Орловский район Ростовской области) происходит маленькое чудо»
Расписание: 12 и 13 апреля 2025
12 апр в 06:30
13 апр в 06:30
6490₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ростова-на-Дону - в музей-заповедник «Танаис» (на вашем автомобиле)
Отыскать следы древних греков в Ростовской области и узнать об их насыщенной жизни
«Сейчас на месте города-легенды находится всемирно известный археологический музей-заповедник «Танаис»»
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5490₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья27 сентября 2024Добрый день! Высылаю отзыв моей жены) Увидеть свободно пасущийся табун в степи было моей давней мечтой, и благодаря экскурсии от
- ННадежда27 сентября 2024На остров Вольных Коней мы с Маришей собрались в один момент, рассматривая экскурсии на сайте турфирмы Родные просторы. В апреле
- ЕЕлизавета9 сентября 2024Спасибо большое за эту интересную экскурсию, давно хотела побывать в этих местах, все прошло хорошо, степь прекрасна, лошади тоже, правда
- ТТатьяна25 апреля 2021Экскурсия понравилась, очень люблю цветы, поэтому получила удовольствие от цветочного царства в степи…
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Заповедники»
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