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"Родных просторов" мечта осуществилась. Все ожидания от поездки оправдались. Очень интересно было слушать рассказ сотрудника заповедника о жизни лошадей в дикой природе и при этом видеть этих животных: наблюдать, как жеребята держатся около матерей, с каким любопытством молодые жеребцы смотрят на людей, как бдительно вожак приглядывает за всем табуном. Также эта поездка - редкая возможность увидеть нетронутую, непаханую степь, которая так красива весной. Спасибо организаторам поездки! До поездки они всегда были на связи, можно было уточнить любой вопрос. В поездке четко выдерживался график, отдельное спасибо за то, что предусмотрели выдачу бесплатной воды, в жаркую погоду это оказалось очень кстати. Недостатком поездки можно считать микроавтобус: сиденья были расположены очень тесно, что при такой долгой поездке крайне неудобно. Но усталость долгой дороги проходит, а яркие впечатления остаются. Спасибо за отлично организованную поездку на уникальный остров мустангов!