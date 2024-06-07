Познавательные экскурсии на природе в Ростове-на-Дону

Найдено 11 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Ростове-на-Дону, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
«Экскурсию дополнят пейзажами водной глади и, конечно, колоритных степей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750 за всё до 10 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
«Наше романтическое путешествие из оживленного мегаполиса к тихой природе лежит через замки и крепости, заповедники и винодельни»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
«Начнется знакомство с удивительным пластом нашей природы уже через 10 минут, когда вы отправитесь от центра Ростова-на-Дону по левому берегу»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
«Здесь можно сделать красивые кадры и полюбоваться пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
«Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря»
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600 за всё до 4 чел.
Донецкий кряж - горы в донских степях
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
«Здесь, в тихом и уютном уголке скального каньона, отдохнем, искупаемся в речке и просто полюбуемся дикой природой»
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
«Обитатели острова — Вольный табун — одна из достопримечательностей Государственного природного заповедника «Ростовский»»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Индивидуальная
2 часа
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Расписание: любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    7 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Экскурсия великолепная. Отличное знание материала, очень понятное и интересное изложение. Экскурсовод замечательный рассказчик, способный удерживать внимание слушателей продолжительное время. Услышали очень много интересного. Сама экскурсия очень комфортная. Большое Спасибо!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась, и так рада этому.
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    Интересные локации. Ошеломляющие виды. Дух захватывает от красоты природы. Александр интересный рассказчик. Кладезь информации. Муж отметил лёгкость преподнесения материала. Александр ответил на все мои вопросы. День пролетел на одном дыхании. Как уже всё, домой? От себя советую перекус взять с собой обильный. Путешествие разжигает аппетит. Побольше воды. И хорошее настроение.

    Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. ОшибласьОчень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. ОшибласьОчень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
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    заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)

  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    Донецкий кряж - горы в донских степях
    Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
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    про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.

  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
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    знаем Ростов уже очень долго. Спасибо огромное за рассказы о Ростове времен Гражданской войны и ВОВ. Это было шокирующе, но об этом нужно говорить. Грамотно составленный маршрут, на котором успели увидеть все самое важное для первого раза. Очень рекомендуем!

  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Спасибо! Окунулись в самобытность и интересные истории Ростова! Прекрасная часть нашего отдыха!
  • В
    Валерий
    13 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
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    лет и меценатства Наталье спасибо Порекомендовал бы сократить постоянные параллели с сегодняшним днем: умным и так все понятно, а некоторых это тянет на ненужные дебаты, которые отвлекают

  • л
    лёля
    2 мая 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Я люблю не тривиальные экскурсии с определенной тематикой, с изюминкой. Криминальный Ростов - как раз такая экскурсия. Из плюсов: -много тематических историй
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    плюс краткая общая историческая справка в тех местах, где это важно для понимания тематики экскурсии. -Провели по интересным подъездам, закоулкам, очень колоритно. Из минусов: -экскурсия длилась 1ч 45 мин вместо заявленных 2.30 (нам было достаточно, но неприятно, когда уже торопятся и экскурсанты ощущают себя в роли задерживающих, хотя вроде оплатили это время) -личное яркое мнение о политике во время экскурсии считаю неуместным В целом понравилось, твердая четверка по внутреннему моему рейтингу.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
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  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
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