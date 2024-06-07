1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
«Экскурсию дополнят пейзажами водной глади и, конечно, колоритных степей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
«Наше романтическое путешествие из оживленного мегаполиса к тихой природе лежит через замки и крепости, заповедники и винодельни»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
«Начнется знакомство с удивительным пластом нашей природы уже через 10 минут, когда вы отправитесь от центра Ростова-на-Дону по левому берегу»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
«Здесь можно сделать красивые кадры и полюбоваться пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
«Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря»
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
«Здесь, в тихом и уютном уголке скального каньона, отдохнем, искупаемся в речке и просто полюбуемся дикой природой»
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
«Обитатели острова — Вольный табун — одна из достопримечательностей Государственного природного заповедника «Ростовский»»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987₽ за человека
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Расписание: любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна7 июня 2024Экскурсия великолепная. Отличное знание материала, очень понятное и интересное изложение. Экскурсовод замечательный рассказчик, способный удерживать внимание слушателей продолжительное время. Услышали очень много интересного. Сама экскурсия очень комфортная. Большое Спасибо!
- ААнастасия7 июня 2024Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась, и так рада этому.
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ЮЮлия27 мая 2024Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
- ССергей22 мая 2024Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
- ТТатьяна20 мая 2024За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
- ККсения19 мая 2024Спасибо! Окунулись в самобытность и интересные истории Ростова! Прекрасная часть нашего отдыха!
- ВВалерий13 мая 2024Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
- ллёля2 мая 2024Я люблю не тривиальные экскурсии с определенной тематикой, с изюминкой. Криминальный Ростов - как раз такая экскурсия. Из плюсов: -много тематических историй
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Природа и пейзажи»
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