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знаем Ростов уже очень долго. Спасибо огромное за рассказы о Ростове времен Гражданской войны и ВОВ. Это было шокирующе, но об этом нужно говорить. Грамотно составленный маршрут, на котором успели увидеть все самое важное для первого раза. Очень рекомендуем!