Ольга Голубенко Ваш гид в Ростове-на-Дону Групповая экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автобусе 3490 ₽ за человека

Описание экскурсии Празднуем масленицу 2025 в Малинках (Шахты). Окунитесь в мир масленичных гуляний и экзотических птиц в Южном парке птиц "Малинки"! Этот парк - один из крупнейших и самых разнообразных в России, в нем представлено более 250 видов и 1000 особей птиц и животных. Исследуйте его территорию площадью 22 гектара с выходом на берег реки и откройте для себя красоту и уникальность его обитателей. Присоединитесь к праздничным гуляниям и ощутите на себе волнующую атмосферу масленичного веселья. Примите участие в традиционных играх. Вас ожидают: Спектакль «Широка масленица в Малинках!» Блинное шоу Сказка-импровизация «Вот так блин!» (Главная сцена) Масленичные забавы: хоровод с сигма Петрушкой, прыжки через хейтеров, метание лабутенов, покорение ледяного столба! Розыгрыш призов! (Главная сцена) В конце мероприятия вас Шоу огня и сожжение масленицы! Масленица 2025 в Южном парке птиц "Малинки" - это настоящий праздник. Закажите поездку сегодня и перенеситесь в мир веселья, приключений и радости!

