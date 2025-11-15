Ближайшие даты:22
фев
Время начала: 11:30
Описание экскурсииПразднуем масленицу 2025 в Малинках (Шахты). Окунитесь в мир масленичных гуляний и экзотических птиц в Южном парке птиц "Малинки"! Этот парк - один из крупнейших и самых разнообразных в России, в нем представлено более 250 видов и 1000 особей птиц и животных. Исследуйте его территорию площадью 22 гектара с выходом на берег реки и откройте для себя красоту и уникальность его обитателей. Присоединитесь к праздничным гуляниям и ощутите на себе волнующую атмосферу масленичного веселья. Примите участие в традиционных играх. Вас ожидают: Спектакль «Широка масленица в Малинках!» Блинное шоу Сказка-импровизация «Вот так блин!» (Главная сцена) Масленичные забавы: хоровод с сигма Петрушкой, прыжки через хейтеров, метание лабутенов, покорение ледяного столба! Розыгрыш призов! (Главная сцена) В конце мероприятия вас Шоу огня и сожжение масленицы! Масленица 2025 в Южном парке птиц "Малинки" - это настоящий праздник. Закажите поездку сегодня и перенеситесь в мир веселья, приключений и радости!
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту Ростов-на-Дону - Парк Птиц Малинки - Ростов-на-Дону.
- Услуги гида экскурсовода.
- Хорошее настроение.
Что не входит в цену
- Входные билеты на территорию парка: /n взрослый - 900 руб, /n пенсионеры до 60 лет (при предоставлении пенсионного удостоверения) и дети от 110 см роста и до 17 лет включительно - 700 руб. /чел., /n дети ростом менее 110 см/пенсионеры старше 60 лет (при предоставлении паспорта) - бесплатно.
- Катание на пони, мастер-классы (по желанию)
- Блины, напитки и другая еда на территории парка-работает зона фудкорта, кофебуса (блины, плов, шашлык, овощи на мангале, шурпа).
- Сувениры
- Корм для животных.
- Аренда беседок (бронируются заранее до поездки).
Место начала и завершения?
Улица Московская 53
Когда и сколько длится?
Когда: В календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
