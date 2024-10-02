Стрит-арт может быть сложным и чужим. Но только не ростовские муралы! На этой прогулке вы поймёте, как чувствуют историю современные художники, вложившие в свои произведения душу и частичку сердца. На стенах домов увидите ожившие городские легенды, мифы и реальные истории из жизни. И погрузитесь в атмосферу Ростова.

Описание экскурсии

Любовь, мечты, юмор, сарказм, ирония, грусть, житейская мудрость — вся палитра чувств и человеческих эмоций расплескалась по каменным холстам. В подземных переходах вы увидите знаменитые мозаичные панно, которые повествуют об истории города и жизни советского Ростова. А в историческом центре — картины под открытым небом, рассказывающие о легендах донской столицы.

А ещё узнаете

как жулики на рождественские праздники решили ограбить контору Госбанка и выкупили булочную на углу, чтобы совершить оттуда подкоп

как легенда о несметных сокровищах под старинным монастырем Сурб-Хач не давала покоя ростовским искателям кладов

как архитектор Эрнст фон Шульман и инженер Якунин создали невиданное

и многое, многое другое!

Организационные детали

По желанию во время прогулки мы можем заглянуть в кофейню или пообедать на раковарне — это оплачивается дополнительно.