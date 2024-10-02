Стрит-арт может быть сложным и чужим.
Но только не ростовские муралы! На этой прогулке вы поймёте, как чувствуют историю современные художники, вложившие в свои произведения душу и частичку сердца. На стенах домов увидите ожившие городские легенды, мифы и реальные истории из жизни. И погрузитесь в атмосферу Ростова.
Но только не ростовские муралы! На этой прогулке вы поймёте, как чувствуют историю современные художники, вложившие в свои произведения душу и частичку сердца. На стенах домов увидите ожившие городские легенды, мифы и реальные истории из жизни. И погрузитесь в атмосферу Ростова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Любовь, мечты, юмор, сарказм, ирония, грусть, житейская мудрость — вся палитра чувств и человеческих эмоций расплескалась по каменным холстам. В подземных переходах вы увидите знаменитые мозаичные панно, которые повествуют об истории города и жизни советского Ростова. А в историческом центре — картины под открытым небом, рассказывающие о легендах донской столицы.
А ещё узнаете
- как жулики на рождественские праздники решили ограбить контору Госбанка и выкупили булочную на углу, чтобы совершить оттуда подкоп
- как легенда о несметных сокровищах под старинным монастырем Сурб-Хач не давала покоя ростовским искателям кладов
- как архитектор Эрнст фон Шульман и инженер Якунин создали невиданное
- и многое, многое другое!
Организационные детали
По желанию во время прогулки мы можем заглянуть в кофейню или пообедать на раковарне — это оплачивается дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной пл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 590 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!Задать вопрос
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