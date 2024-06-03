Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Ростову-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зимой работает печка, летом кондиционер)»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
«На Большой Садовой и Пушкинской улицах вы увидите самые интересные и важные городские достопримечательности: Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«Вы узнаете обо всех именах переулка, включая нынешнее, которому Соборный обязан Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».
    Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
  • О
    Офелия
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
    После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для
  • А
    Алевтина
    3 ноября 2023
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана легко, мне было интересно)
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    маршрут комфортный. Особенно понравилось, что Елена могла поговорить и на другие темы, а так же что никуда не торопилась, и когда мы случайно попали на открытие выставки художников, она спокойно со мной провела еще дополнительное время))) а так же посоветовала куда еще можно сходить 😁 Ростов теперь в моем сердечке, в том числе благодаря Елене❤️

    Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация поданаЗамечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация поданаЗамечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация поданаЗамечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
  3. Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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