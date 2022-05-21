Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Особенности региональной кухни

Шамайка, селедка, вяленый лещ и толстолобик, щучья икра, раки, кривянские помидоры, багаевские огурчики, южные фрукты, домашние соленья, авторское вино из Изабеллы, козинаки… Потекли слюнки? Можем зайти на ростовский базар, уютно и разносольно встречающий всех голодных спутников. На этой экскурсии вы узнаете всё о ростовских предпочтениях в продуктах и кухнях, вобравших в себя южное солнце и широту души всех южных народов, живших на этой земле. Закупитесь на Старом базаре, пообщаетесь с современными купцами, а, возможно, даже поторгуетесь!

Далее вам предстоит прогулка по настоящему старому Ростову: истории об истоках города, лоскутном одеяле из национальностей и кухонь, традиций и и религий, знаменитостях, прославивших наш город. Завершается прогулка на Новом базаре. А где это? Узнаете на нашей пешеходной экскурсии «От базара до базара».

Важная информация: