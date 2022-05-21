Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

От Базара до Базара

Журнал GQ, подводя гастрономические итоги-2019, назвал Ростов-на-Дону «Городом года»

Журнал GQ, подводя гастрономические итоги-2019, назвал Ростов-на-Дону «Городом года».

И это не просто признание.

Для жителей региона еда — это культ, а гостеприимство — основа культуры, заложенная на генетическом уровне.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, его жителями и их привычками, а посещение старого Базара расскажет о гастрономических предпочтениях Ростовчан, истории Донских блюд и особенностях региональной кухни.
От Базара до Базара
От Базара до Базара
От Базара до Базара
От Базара до Базара
От Базара до Базара
От Базара до Базара

Особенности региональной кухни

Шамайка, селедка, вяленый лещ и толстолобик, щучья икра, раки, кривянские помидоры, багаевские огурчики, южные фрукты, домашние соленья, авторское вино из Изабеллы, козинаки… Потекли слюнки? Можем зайти на ростовский базар, уютно и разносольно встречающий всех голодных спутников. На этой экскурсии вы узнаете всё о ростовских предпочтениях в продуктах и кухнях, вобравших в себя южное солнце и широту души всех южных народов, живших на этой земле. Закупитесь на Старом базаре, пообщаетесь с современными купцами, а, возможно, даже поторгуетесь!
Далее вам предстоит прогулка по настоящему старому Ростову: истории об истоках города, лоскутном одеяле из национальностей и кухонь, традиций и и религий, знаменитостях, прославивших наш город. Завершается прогулка на Новом базаре. А где это? Узнаете на нашей пешеходной экскурсии «От базара до базара».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Ростов-на-Дону
Завершение: Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день под ваш запрос
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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