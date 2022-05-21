Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Шамайка, селедка, вяленый лещ и толстолобик, щучья икра, раки, кривянские помидоры, багаевские огурчики, южные фрукты, домашние соленья, авторское вино из Изабеллы, козинаки… Потекли слюнки? Можем зайти на ростовский базар, уютно и разносольно встречающий всех голодных спутников. На этой экскурсии вы узнаете всё о ростовских предпочтениях в продуктах и кухнях, вобравших в себя южное солнце и широту души всех южных народов, живших на этой земле. Закупитесь на Старом базаре, пообщаетесь с современными купцами, а, возможно, даже поторгуетесь!
Далее вам предстоит прогулка по настоящему старому Ростову: истории об истоках города, лоскутном одеяле из национальностей и кухонь, традиций и и религий, знаменитостях, прославивших наш город. Завершается прогулка на Новом базаре. А где это? Узнаете на нашей пешеходной экскурсии «От базара до базара».
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Ростов-на-Дону
Завершение: Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день под ваш запрос
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рейна-ТУР — ваш гид в Ростове-на-Дону
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