Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростов-на-Дону
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
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Экскурсия

2 290 ₽ за человека

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Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
Забавы, игры, песни, частушки, состязания, масленичное угощение, стрельба из лука, салют из пушки, конкурсы и эстафеты, хороводы, чай и блины.
Праздничная программа на масленицу в Пухляковке в "Затерянном мире"!
Увлекательная программа праздника с участием фольклорного коллектива
Вас ждут масленичные забавы, игры, песни, частушки, состязания, блины с медом и сметаной, чай на травах, стрельба из лука, салют из пушки, хоровод вокруг костра, конкурс частушек, ярмарка.
По погоде – масленичные катания с горки, штурм снежной крепости.
На территории комплекса оборудованы места для отдыха – веранды, беседки, столики. Будет организована продажа горячих напитков, питания (блины, уха, шашлык), ярмарка сувениров.
+Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Входной билет на территорию "Затерянного мира", участие в праздничной программе
  • Чай + 2 блинчика (со сметаной и медом, Стрельба из лука (по три выстрела)
  • Услуги гида экскурсовода.
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию)
  • питание
  • сувениры
Начало и место завершения
🚩 проспект Ворошиловский, 44
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону
Поездка на Масленицу в Пухляковку из Ростова-на-Дону

Экскурсия проводится В календаре

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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