Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Забавы, игры, песни, частушки, состязания, масленичное угощение, стрельба из лука, салют из пушки, конкурсы и эстафеты, хороводы, чай и блины.

Праздничная программа на масленицу в Пухляковке в "Затерянном мире"!

Увлекательная программа праздника с участием фольклорного коллектива

Вас ждут масленичные забавы, игры, песни, частушки, состязания, блины с медом и сметаной, чай на травах, стрельба из лука, салют из пушки, хоровод вокруг костра, конкурс частушек, ярмарка.

По погоде – масленичные катания с горки, штурм снежной крепости.

На территории комплекса оборудованы места для отдыха – веранды, беседки, столики. Будет организована продажа горячих напитков, питания (блины, уха, шашлык), ярмарка сувениров.