Обзор древнего города В разные времена в Азове жили скифы, сарматы, итальянцы, греки, половцы, татары, турки и русские. Разные народы, разные обычаи. Каждый из них оставил свой след. Мы посмотрим на прекрасную архитектуру города, взойдем на валы древней крепости, спустимся в пороховой погреб XVIII века и, при желании, искупаемся в в Таганрогском заливе. Краеведческий музей Музей расположился в здании бывшей Городской Управы, которое было построено в 1892 году. Это один из крупнейших музеев юга России. В нём собраны более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Здесь вы сможете сфотографироваться с костями динозавров и мамонтов, а также полюбоваться на останки кита, которому 40 миллионов лет. Важно знать:

Если планируете купаться, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце.