На левом берегу Дона расположился древний Азов — Южный порт, крепость Петра I, город русской воинской славы.
За эту землю, где Дон впадает в Азовское море, более 2000 лет воевали державы, сражались армии и велись интриги.
Мы с вами отправимся в Азов, чтобы познакомится с его трагичной и героической историей, прогуляться по старинным улочкам и полюбоваться интереснейшими экспонатами Краеведческого музея.
За эту землю, где Дон впадает в Азовское море, более 2000 лет воевали державы, сражались армии и велись интриги.
Мы с вами отправимся в Азов, чтобы познакомится с его трагичной и героической историей, прогуляться по старинным улочкам и полюбоваться интереснейшими экспонатами Краеведческого музея.
Описание экскурсии
Обзор древнего города В разные времена в Азове жили скифы, сарматы, итальянцы, греки, половцы, татары, турки и русские. Разные народы, разные обычаи. Каждый из них оставил свой след. Мы посмотрим на прекрасную архитектуру города, взойдем на валы древней крепости, спустимся в пороховой погреб XVIII века и, при желании, искупаемся в в Таганрогском заливе. Краеведческий музей Музей расположился в здании бывшей Городской Управы, которое было построено в 1892 году. Это один из крупнейших музеев юга России. В нём собраны более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Здесь вы сможете сфотографироваться с костями динозавров и мамонтов, а также полюбоваться на останки кита, которому 40 миллионов лет. Важно знать:
Если планируете купаться, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце.
См. расписание
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Дон
- Город Азов
- Краеведческий музей
- Пороховой погреб
- Азовская крепость
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание
- - экскурсовод + легковой автомобиль (1-3 человек) - 11 000 руб.
- - экскурсовод + минивэн (до 6 человек) - 12 000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Ростове
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Юле огромное спасибо. Рекомендуем!
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И
Добрый день! Мы туристы из Москвы-пенсионеры. 6 мая с. г. у нас была автобусно -пешеходная экскурсия по Ростову на Дону. 7 мая-Таганрог и 8 мая в Азов. Все три дня
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И
Добрый день! Мы туристы из Москвы-пенсионеры. 6 мая с. г. у нас была автобусно -пешеходная экскурсия по Ростову на Дону. 7 мая-Таганрог и 8 мая в Азов. Все три дня
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