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«Древнейший донской город» - автомобильная экскурсия в Азов

Краеведческий музей и крепость Петра I на экскурсии в Азове из Ростова-на-Дону
На левом берегу Дона расположился древний Азов — Южный порт, крепость Петра I, город русской воинской славы.

За эту землю, где Дон впадает в Азовское море, более 2000 лет воевали державы, сражались армии и велись интриги.

Мы с вами отправимся в Азов, чтобы познакомится с его трагичной и героической историей, прогуляться по старинным улочкам и полюбоваться интереснейшими экспонатами Краеведческого музея.
5
3 отзыва
«Древнейший донской город» - автомобильная экскурсия в Азов
«Древнейший донской город» - автомобильная экскурсия в Азов
«Древнейший донской город» - автомобильная экскурсия в Азов

Описание экскурсии

Обзор древнего города В разные времена в Азове жили скифы, сарматы, итальянцы, греки, половцы, татары, турки и русские. Разные народы, разные обычаи. Каждый из них оставил свой след. Мы посмотрим на прекрасную архитектуру города, взойдем на валы древней крепости, спустимся в пороховой погреб XVIII века и, при желании, искупаемся в в Таганрогском заливе. Краеведческий музей Музей расположился в здании бывшей Городской Управы, которое было построено в 1892 году. Это один из крупнейших музеев юга России. В нём собраны более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Здесь вы сможете сфотографироваться с костями динозавров и мамонтов, а также полюбоваться на останки кита, которому 40 миллионов лет. Важно знать:
Если планируете купаться, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце.

См. расписание

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Дон
  • Город Азов
  • Краеведческий музей
  • Пороховой погреб
  • Азовская крепость
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание
  • - экскурсовод + легковой автомобиль (1-3 человек) - 11 000 руб.
  • - экскурсовод + минивэн (до 6 человек) - 12 000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Ростове
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Юле огромное спасибо. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Добрый день! Мы туристы из Москвы-пенсионеры. 6 мая с. г. у нас была автобусно -пешеходная экскурсия по Ростову на Дону. 7 мая-Таганрог и 8 мая в Азов. Все три дня
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с нами работала экскурсовод Юлия Плетнева. Программу,предложенною Юлей,мы обсудили ещё в Москве. Программа,предложенная Юлей,проработана замечательно. Мы в этих краях не были и хотелось узнать по больше о городах, об этом крае. Юле удалось за один день-один город-уместить несколько объектов,дать обзор по городу и качество везде было на высоте. Юля всегда была внимательна,всегда старалась минимизировать нагрузку для нас пенсионеров,но все было на высоте. Очень много нам было рассказано. Всё по существу и очень интересно. В автобусе она всё время давала информацию-было видно что она очень много знает о городах,края,людях. Мы остались очень довольны,очень ей благодарны.

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И
Добрый день! Мы туристы из Москвы-пенсионеры. 6 мая с. г. у нас была автобусно -пешеходная экскурсия по Ростову на Дону. 7 мая-Таганрог и 8 мая в Азов. Все три дня
читать дальшеуменьшить

с нами работала экскурсовод Юлия Плетнева. Программу,предложенною Юлей,мы обсудили ещё в Москве. Программа,предложенная Юлей,проработана замечательно. Мы в этих краях не были и хотелось узнать по больше о городах, об этом крае. Юле удалось за один день-один город-уместить несколько объектов,дать обзор по городу и качество везде было на высоте. Юля всегда была внимательна,всегда старалась минимизировать нагрузку для нас пенсионеров,но все было на высоте. Очень много нам было рассказано. Всё по существу и очень интересно. В автобусе она всё время давала информацию-было видно что она очень много знает о городах,края,людях. Мы остались очень довольны,очень ей благодарны.

Вам был полезен этот отзыв?

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