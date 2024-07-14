в Азов – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «в Азов» в Ростове-на-Дону, цены от 2 890 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Путешествие вдоль Дона с посещением исторических мест Ростова-на-Дону, Азова и Новочеркасска. Узнайте о жизни и подвигах великих людей
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Азовский Краеведческий музей и крепость в Ростове-на-Дону
Путешествие в Азов - это возможность увидеть древний город, его музеи и крепости, узнать о Золотой Орде и Петровских походах
Начало: Ул. Московская, д. 53
10 авг в 10:30
24 авг в 10:30
2 890 за человека
«Азов + два музея» - экскурсия из Ростова-на-Дону
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Азов + два музея» - экскурсия из Ростова-на-Дону
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    14 июля 2024
    Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
    Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Впечатляющий краеведческий музей. Ввиду ограниченности времени не было возможности подробнее все рассмотреть, но для обзорной экскурсии очень хороший формат. Спасибо экскурсоводам, водителю.
  • I
    Iragrinf
    27 июня 2024
    Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
    Лучше не надо
  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
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    Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида.

  • И
    ИРИНА
    19 мая 2022
    «Древнейший донской город» - автомобильная экскурсия в Азов
    Добрый день! Мы туристы из Москвы-пенсионеры. 6 мая с. г. у нас была автобусно -пешеходная экскурсия по Ростову на Дону.
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    7 мая-Таганрог и 8 мая в Азов. Все три дня с нами работала экскурсовод Юлия Плетнева. Программу,предложенною Юлей,мы обсудили ещё в Москве. Программа,предложенная Юлей,проработана замечательно. Мы в этих краях не были и хотелось узнать по больше о городах, об этом крае. Юле удалось за один день-один город-уместить несколько объектов,дать обзор по городу и качество везде было на высоте. Юля всегда была внимательна,всегда старалась минимизировать нагрузку для нас пенсионеров,но все было на высоте. Очень много нам было рассказано. Всё по существу и очень интересно. В автобусе она всё время давала информацию-было видно что она очень много знает о городах,края,людях. Мы остались очень довольны,очень ей благодарны.

  • Ф
    Фарида
    18 марта 2021
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Экскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «в Азов»

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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский храм
  9. Фонтан Атланты
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июле 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "в Азов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 890 до 8 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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