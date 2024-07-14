8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Путешествие вдоль Дона с посещением исторических мест Ростова-на-Дону, Азова и Новочеркасска. Узнайте о жизни и подвигах великих людей
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Азовский Краеведческий музей и крепость в Ростове-на-Дону
Путешествие в Азов - это возможность увидеть древний город, его музеи и крепости, узнать о Золотой Орде и Петровских походах
Начало: Ул. Московская, д. 53
10 авг в 10:30
24 авг в 10:30
2 890₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Азов + два музея» - экскурсия из Ростова-на-Дону
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила14 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Впечатляющий краеведческий музей. Ввиду ограниченности времени не было возможности подробнее все рассмотреть, но для обзорной экскурсии очень хороший формат. Спасибо экскурсоводам, водителю.
- IIragrinf27 июня 2024Лучше не надо
- ЕЕкатерина7 сентября 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
- ООльга16 июля 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
- ИИРИНА19 мая 2022«Древнейший донской город» - автомобильная экскурсия в АзовДобрый день! Мы туристы из Москвы-пенсионеры. 6 мая с. г. у нас была автобусно -пешеходная экскурсия по Ростову на Дону.
- ФФарида18 марта 2021«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаЭкскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «в Азов»
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