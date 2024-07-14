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7 мая-Таганрог и 8 мая в Азов. Все три дня с нами работала экскурсовод Юлия Плетнева. Программу,предложенною Юлей,мы обсудили ещё в Москве. Программа,предложенная Юлей,проработана замечательно. Мы в этих краях не были и хотелось узнать по больше о городах, об этом крае. Юле удалось за один день-один город-уместить несколько объектов,дать обзор по городу и качество везде было на высоте. Юля всегда была внимательна,всегда старалась минимизировать нагрузку для нас пенсионеров,но все было на высоте. Очень много нам было рассказано. Всё по существу и очень интересно. В автобусе она всё время давала информацию-было видно что она очень много знает о городах,края,людях. Мы остались очень довольны,очень ей благодарны.