Что вас ожидает

Галопом по Ростову

В Ростове-на-Дону вы проедете по Большой Садовой, набережной и Буденновскому проспекту. Увидите главные достопримечательности города, услышите главное о наших визитных карточках и посетите фирменный магазин «Цимлянские вина».

Танаис, или о-очень Древняя Греция

Вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате научной экспедиции. Услышите историю города, который был основан в устье Дона и быстро превратился в крупнейший центр торговли между греками и кочевниками приазовских и причерноморских степей. Осмотрите коллекции старинных керамических амфор и статуэток, орудия труда и предметы интерьера, одежду жителей и внутреннее убранство домов.

Мержановский маяк

На берегу Таганрогского залива Азовского моря вы увидите архитектурный комплекс из четырех сооружений, построенный недавно для съемок шпионского сериала «Смотритель маяка». Здесь можно сделать красивые кадры и полюбоваться пейзажами.

Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты»

Далее в программе крупнейший региональный проект по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Вы познакомитесь с историей рубежа обороны — Миус-фронта, где велись кровопролитные бои, унесшие сотни тысяч жизней. И увидите Мемориал Славы, ставший центром нового комплекса, открытого в 2020 году.

Таганрог. Город Чехова и Раневской

На побережье Азовского моря и Таганрогского залива вы посетите чудесное место, где сохранилась атмосфера южной старины. Я расскажу о первом в истории России городе, построенном по заранее разработанному плану. Поговорим и о совсем древних поселениях, которым уже около 3000 лет.

Вы прогуляетесь по улочкам с певучими именами Греческая, Петровская, Александровская, по переулкам Итальянский и Крепостной. Полюбуетесь фасадами дореволюционных особняков, лестницами и видами на залив. Конечно, не обойдем вниманием историю двух знаменитых личностей, для которых Таганрог стал родиной — Антона Чехова и Фаину Раневскую.

🥐 ☕ А в уютных ресторанчиках «Мадам Ку-Ку» и «Фрекен Бок» вас будет ждать волшебная выпечка и ароматный кофе.

Организационные детали