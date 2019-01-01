Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»

Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура

Вы прокатитесь по главным улицам Ростова-на-Дону.

Побываете в Боспорском царстве на берегах Меотийского озера и первом археологическом музее-заповеднике России.

Полюбуетесь морскими пейзажами и Мержановским маяком.

Познакомитесь с крупнейшим региональным проектом по сохранению памяти о ВОВ.

И откроете атмосферный старинный город Чехова и Раневской.
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию — в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»

Что вас ожидает

Галопом по Ростову

В Ростове-на-Дону вы проедете по Большой Садовой, набережной и Буденновскому проспекту. Увидите главные достопримечательности города, услышите главное о наших визитных карточках и посетите фирменный магазин «Цимлянские вина».

Танаис, или о-очень Древняя Греция

Вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате научной экспедиции. Услышите историю города, который был основан в устье Дона и быстро превратился в крупнейший центр торговли между греками и кочевниками приазовских и причерноморских степей. Осмотрите коллекции старинных керамических амфор и статуэток, орудия труда и предметы интерьера, одежду жителей и внутреннее убранство домов.

Мержановский маяк

На берегу Таганрогского залива Азовского моря вы увидите архитектурный комплекс из четырех сооружений, построенный недавно для съемок шпионского сериала «Смотритель маяка». Здесь можно сделать красивые кадры и полюбоваться пейзажами.

Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты»

Далее в программе крупнейший региональный проект по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Вы познакомитесь с историей рубежа обороны — Миус-фронта, где велись кровопролитные бои, унесшие сотни тысяч жизней. И увидите Мемориал Славы, ставший центром нового комплекса, открытого в 2020 году.

Таганрог. Город Чехова и Раневской

  • На побережье Азовского моря и Таганрогского залива вы посетите чудесное место, где сохранилась атмосфера южной старины. Я расскажу о первом в истории России городе, построенном по заранее разработанному плану. Поговорим и о совсем древних поселениях, которым уже около 3000 лет.
  • Вы прогуляетесь по улочкам с певучими именами Греческая, Петровская, Александровская, по переулкам Итальянский и Крепостной. Полюбуетесь фасадами дореволюционных особняков, лестницами и видами на залив. Конечно, не обойдем вниманием историю двух знаменитых личностей, для которых Таганрог стал родиной — Антона Чехова и Фаину Раневскую.

🥐 ☕ А в уютных ресторанчиках «Мадам Ку-Ку» и «Фрекен Бок» вас будет ждать волшебная выпечка и ароматный кофе.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии. Для группы более 4-х человек возможен вариант аренды более вместительного автомобиля за дополнительную плату
  • Отдельно оплачивается посещение музеев: Танаис, единый билет — 430 руб. /человека, местная экскурсия (по желанию) — 2100 руб. за группу; вход на территорию маяка в Мержаново — 150 руб. /человека; на «Самбекские высоты» вход бесплатный, местная экскурсия (по желанию) — 300 руб. /человека, для группы до 5 человек — 600 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
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