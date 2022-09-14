Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону

Давайте отвлечёмся от городской суеты и поедем в удивительный парк

5
2 отзыва
Давайте отвлечёмся от городской суеты и поедем в удивительный парк, где собрано более сотни необычных построек и скульптур ручной работы.

Детям особенно понравится эта экскурсия, ведь в парке «Лога» есть зверинец с 50 видами животных и птиц.
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Поездка в парк «Лога» из Ростова-на-Дону
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Парк Лога

Ландшафтный парк «Лога» можно смело назвать лучшим парком Ростовской области. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады. Газоны, деревья, множество уютных мест с местами для отдыха.
Более сотни уникальных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена, все это вы сможете увидеть только здесь. Над оформлением парка трудятся мастера парка, каждый элемент сделан вручную так как в парке создана собственная столярная и кузнечная мастерская, деревообрабатывающий цех, мастерские по художественной росписи и изготовлению витражей. Каждый элемент парка уникален.
В лога парке есть бесплатная пикниковая зона с мангалами. В зверинце «Птичий двор» вы сможете увидеть более 50 видов птиц и животных.
Две детские площадки и зона с кривыми зеркалами, аттракционы, как и весь парк не оставит равнодушными детей.
На территории парка есть ресторан, кафе, сувенирная лавка и лавка сладостей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Транспортная страховка
  • Хорошее настроение
Место начала и завершения?
Ул. Московская, 53
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ч
14 сен 2022
Поездка была замечательной,очень хороший экскурсовод,парк выше всяких похвал. Туда хочется возвращаться.
С
2 мая 2022
Замечательная экскурсия. Хороший экскурсовод, доброжелательный, интересно рассказывающий. Очень много нового узнали. Комфортный автобус.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь деньПо областиПарк Лога🗽Популярные места🏞Парки🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Ростове-на-Дону

Ростов - город на Дону, на Доне
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.6
11 отзывов
Очень популярно сейчас
Ростов - город на Дону, на Доне
Главные достопримечательности, история и легенды южной столицы России - в поездке на комфортном авто
Сегодня
Завтра
22 ноя
23 ноя
6 000 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX-XX веков
Большая Садовая улица, 27 / 47
1 290 за 1 человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
6 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
На нашей экскурсии вас ждет познавательная прогулка по исторической части Ростова
от 600 за 1 человека
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
6 900 за всё до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
38 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
у железнодорожного вокзала
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
14 680 за всё до 4 чел.
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
6 отзывов
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Экспресс-знакомство с историческим центром города и его самыми интересными гастрономическими точками
на Соборной площади
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
3 900 за всё до 4 чел.
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
3 отзыва
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
Мы проедем по центральным улицам и прогуляемся в парках
По договоренности
23 ноя
27 ноя
30 ноя
1 дек
от 6 000 за всё до 3 чел.
«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
10 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
1 отзыв
«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия по шести городам Нижнего Дона
Привокзальная площадь, 7 (Лукойл)
12 990 за всё до 4 чел.
Поездка в Новочеркасск из Ростова
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Рейна-ТУР
Рейна-ТУР
Нет отзывов
Поездка в Новочеркасск из Ростова
Новочеркасск - яркий город Ростовской области
Большая Садовая улица, 126, Ростов-на-Дону
от 11 000 за всё до 3 чел.
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
1 час
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
3.3
10 отзывов
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Отправляйтесь на обзорную прогулку по Дону
650 за 1 человека
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
по согласованию с гидом
9 000 за всё до 10 чел.
Экскурсии по Ростову-на-Дону на транспорте
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Экскурсии по Ростову-на-Дону на транспорте
по согласованию с гидом
5 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ростове-на-Дону
ХОРОШО
🧭
ТАМ