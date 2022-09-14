Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Парк Лога

Ландшафтный парк «Лога» можно смело назвать лучшим парком Ростовской области. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады. Газоны, деревья, множество уютных мест с местами для отдыха.

Более сотни уникальных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена, все это вы сможете увидеть только здесь. Над оформлением парка трудятся мастера парка, каждый элемент сделан вручную так как в парке создана собственная столярная и кузнечная мастерская, деревообрабатывающий цех, мастерские по художественной росписи и изготовлению витражей. Каждый элемент парка уникален.

В лога парке есть бесплатная пикниковая зона с мангалами. В зверинце «Птичий двор» вы сможете увидеть более 50 видов птиц и животных.

Две детские площадки и зона с кривыми зеркалами, аттракционы, как и весь парк не оставит равнодушными детей.

На территории парка есть ресторан, кафе, сувенирная лавка и лавка сладостей.