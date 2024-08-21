Парк Лога – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Лога» в Ростове-на-Дону, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
На автобусе
5 отзывов
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в ландшафтный парк «Лога»: сказочное приключение для всей семьи
Отдохните от городской суеты в сказочном парке «Лога». Более 100 уникальных скульптур, зверинец и места для пикника ждут вас
Начало: пр. Шолохова,128
«Парк Лога Ландшафтный парк «Лога» можно смело назвать лучшим парком Ростовской области»
Расписание: февраль-апрель по субботам в 11:00, далее 1 и 9 мая в 10:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 990 за человека
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
На автобусе
18 отзывов
12 часов
Групповая
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, 53
«Прекрасные фотографии и настроение Парк "Лога" Ландшафтный парк "Лога" можно смело назвать лучшим парком Ростовской области»
Расписание: Лето 2024
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 253 за человека
Масленица в парке Лога
На автобусе
10 часов
Групповая
Масленица в парке Лога
Начало: ул. Московская, д. 53
«Что вас ожидает: Празднование Масленицы в парке Лога — одно из самых красочных и незабываемых событий в году»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 августа 2024
    Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
    Очень хорошо организованно, и интересно, большое спасибо 🍀
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
    Прекрасная поездка! Впечатлений море, как в сказке побывала, экскурсовод все прекрасно, доступно и интересно рассказывала) Советую всем, хоть бы раз съездить в эти прекрасные места!
  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
    Замечательная экскурсия!
  • I
    IRINA
    10 марта 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Очень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
  • С
    Саркис
    27 февраля 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Все супер!
  • Ч
    Чевычалова
    14 сентября 2022
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Поездка была замечательной,очень хороший экскурсовод,парк выше всяких похвал. Туда хочется возвращаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Парк Лога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
  2. Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
  3. Масленица в парке Лога
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Набережная Ростова-на-Дону
  3. Парамоновские Склады
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Парк Лога
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Фонтан Атланты
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в сентябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Парк Лога" можно забронировать 3 экскурсии от 2 990 до 4 253. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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