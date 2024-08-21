10 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в ландшафтный парк «Лога»: сказочное приключение для всей семьи
Отдохните от городской суеты в сказочном парке «Лога». Более 100 уникальных скульптур, зверинец и места для пикника ждут вас
Начало: пр. Шолохова,128
«Парк Лога Ландшафтный парк «Лога» можно смело назвать лучшим парком Ростовской области»
Расписание: февраль-апрель по субботам в 11:00, далее 1 и 9 мая в 10:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 990₽ за человека
12 часов
Групповая
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, 53
«Прекрасные фотографии и настроение Парк "Лога" Ландшафтный парк "Лога" можно смело назвать лучшим парком Ростовской области»
Расписание: Лето 2024
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 253₽ за человека
10 часов
Групповая
Масленица в парке Лога
Начало: ул. Московская, д. 53
«Что вас ожидает: Празднование Масленицы в парке Лога — одно из самых красочных и незабываемых событий в году»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 августа 2024Очень хорошо организованно, и интересно, большое спасибо 🍀
- ТТатьяна12 августа 2024Прекрасная поездка! Впечатлений море, как в сказке побывала, экскурсовод все прекрасно, доступно и интересно рассказывала) Советую всем, хоть бы раз съездить в эти прекрасные места!
- ЛЛюдмила29 июля 2024Замечательная экскурсия!
- IIRINA10 марта 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуОчень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
- ССаркис27 февраля 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуВсе супер!
- ЧЧевычалова14 сентября 2022Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуПоездка была замечательной,очень хороший экскурсовод,парк выше всяких похвал. Туда хочется возвращаться.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Парк Лога»
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