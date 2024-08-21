Очень хорошо организованно, и интересно, большое спасибо 🍀

Т Татьяна

Прекрасная поездка! Впечатлений море, как в сказке побывала, экскурсовод все прекрасно, доступно и интересно рассказывала) Советую всем, хоть бы раз съездить в эти прекрасные места!