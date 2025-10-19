В часе езды от Ростова, на правом берегу реки Дон расположилась бывшая столица донского казачества.
Здесь по торговой площади станицы Старочеркасской ходили донские атаманы Разин, Булавин, Пугачев, Ефремов и Платов. Каждый памятник и дом здесь напоминает об их храбрости и мужестве.
Вы узнаете, почему казаки выбрали это место для своей столицы, зачем перенесли ее позже и еще много всего интересного.
Здесь по торговой площади станицы Старочеркасской ходили донские атаманы Разин, Булавин, Пугачев, Ефремов и Платов. Каждый памятник и дом здесь напоминает об их храбрости и мужестве.
Вы узнаете, почему казаки выбрали это место для своей столицы, зачем перенесли ее позже и еще много всего интересного.
Описание экскурсииВоскресенский войсковой собор Это одна из самых ярких достопримечательностей станицы. Строительство собора велось в то время, когда возводить каменные храмы в стране было запрещено. Но с помощью императора Петра I Воскресенский войсковой собор все же появился на свет. Когда-то здесь молились русские князья и императоры. На входе висят большие кандалы, в которые был закован Степан Разин перед отправкой на казнь. Атаманское подворье Это подворье построил атаман Данила Ефремов. На его территории находятся атаманский дворец и Донская церковь. Сейчас во дворце расположилась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника. А за церковью находится родовое кладбище Ефремовых. Дом Кондратия Булавина Дом-крепость, образец казачьей архитектуры. В нем жил и был убит атаман Кондратий Булавин. Здесь нет двора и хозяйственных построек, на окнах решетки, а двери обиты железом. Этот дом был создан для защиты от врагов. И действительно, в свое время он выдержал долгую осаду, но в итоге не выдержал натиска. Как это произошло и почему я обязательно вам расскажу на нашей экскурсии. Важно знать:
- Будем много ходить. Надевайте удобную обувь.
- Женщинам необходимо иметь с собой платки для входа в храм.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казачьи курени
- Войсковой Воскресенский собор
- Атаманская Усадьба
- Дом Кондратия Булавина
- Монастырское урочище
- Торговая площадь станицы
- Сохранившиеся иконы Грека
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Транспорт:
- - экскурсовод + легковой автомобиль (1-3 человек) - 11 000 руб.
- - экскурсовод + минивэн (до 6 человек) - 12 000 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия. Интересное место. Рекомендуем к посещению. С Юлей и Сергеем приятно было познакомиться. Молодцы!!!
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А
Огромное спасибо Юли, за интересную экскурсию!
Юля легко адаптируется к слушателям, к детям и взрослым, рассказывает увлекательно и очень ярко!
Юля легко адаптируется к слушателям, к детям и взрослым, рассказывает увлекательно и очень ярко!
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Г
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Г
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