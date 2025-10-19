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В часе езды от Ростова, на правом берегу реки Дон расположилась бывшая столица донского казачества.



Здесь по торговой площади станицы Старочеркасской ходили донские атаманы Разин, Булавин, Пугачев, Ефремов и Платов. Каждый памятник и дом здесь напоминает об их храбрости и мужестве.



Вы узнаете, почему казаки выбрали это место для своей столицы, зачем перенесли ее позже и еще много всего интересного.