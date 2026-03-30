И Инна

Экскурсия очень понравилась. Программа обширна, познавательна. За день на экскурсии мы увидели много интересных мест, связанных с историей края. Александр так захватывающе рассказывает о казачестве и исторических событиях, что ты полностью погружаешься в эти события будто реально в них присутствуешь. Отличная экскурсия. Всем рекомендую.