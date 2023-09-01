Индивидуальная экскурсия в Ростове-на-Дону: раскройте секреты старого арсенала
Новочеркасск, или «Маленький Париж», проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.
Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место всем его доминантам с широкими проспектами, уютным особнякам и станичным улочкам с панорамой на долину реки Дон.
Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место всем его доминантам с широкими проспектами, уютным особнякам и станичным улочкам с панорамой на долину реки Дон.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вознесенский войсковой Всеказачий патриарший собор
- Памятники Ермаку и атаману Платову
- Триумфальные арки
- Почтово-ямская станция
- Атаманский дворец (в том числе экскурсия в музей)
- Александровский сад
- Дом офицерского собрания
- Комплекс зданий Варшавского императорского института
- Особняки — «Дом с совой», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией»
- Место расстрела рабочих НЭВЗа в 1962 г.
- В ходе экскурсии Вы также сможете посетить (по желанию):
- Музей истории Донского казачества (временно закрыт)
- Дом-музей художника-баталиста М. Б. Грекова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города до современности.
На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий.
Начнём с подъёма на высоту почти 80 метров (при заблаговременном согласовании), на колокольню собора, чтобы увидеть вблизи «Второе Солнце Дона», полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен.
Мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места.
В ходе экскурсии мы найдем для себя ответы на вопросы:
- где были первый острог и площадь;
- где и как должно было проходить новое/старое русло Дона с пристанью и что такое Аксай;
- где в Новочеркасске останавливались Александр-I и Шаляпин, и чем им не угодила почтовая станция;
- как и где в Новочеркасске оказались пушки из Ливонского ордена;
- что случилось с одним из первых каменных зданий в городе — гаупвахтой, и куда подевался старый арсенал;
- где жил знаменитый уроженец города генерал Лебедь;
- как Гагарин стал почетным жителем города и откуда здесь космические тренажеры.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
стоимость входа в музеи.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Стоимость входа в музеи
- Место начала и завершения?
- Соборная площадь, памятник Бакланову
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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