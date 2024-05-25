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Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску

Индивидуальная экскурсия в Ростове-на-Дону: раскройте секреты старого арсенала
Новочеркасск, или «Маленький Париж», проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.

Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место всем его доминантам с широкими проспектами, уютным особнякам и станичным улочкам с панорамой на долину реки Дон.
4
1 отзыв
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску

Описание экскурсии

Что вас ждет Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города до современности. На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий. Начнём с подъёма на высоту почти 80 метров (при заблаговременном согласовании), на колокольню собора, чтобы увидеть вблизи «Второе Солнце Дона», полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен. Мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. В ходе экскурсии мы найдем для себя ответы на вопросы:
  • где были первый острог и площадь;
  • где и как должно было проходить новое/старое русло Дона с пристанью и что такое Аксай;
  • где в Новочеркасске останавливались Александр-I и Шаляпин, и чем им не угодила почтовая станция;
  • как и где в Новочеркасске оказались пушки из Ливонского ордена;
  • что случилось с одним из первых каменных зданий в городе — гаупвахтой, и куда подевался старый арсенал;
  • где жил знаменитый уроженец города генерал Лебедь;

• как Гагарин стал почетным жителем города и откуда здесь космические тренажеры. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

стоимость входа в музеи.

По запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вознесенский войсковой Всеказачий патриарший собор
  • Памятники Ермаку и атаману Платову
  • Триумфальные арки
  • Почтово-ямская станция
  • Атаманский дворец (в том числе экскурсия в музей)
  • Александровский сад
  • Дом офицерского собрания
  • Комплекс зданий Варшавского императорского института
  • Особняки - "Дом с совой", "Дом с волютой", "Дом с обсерваторией"
  • Место расстрела рабочих НЭВЗа в 1962 г
  • В ходе экскурсии Вы также сможете посетить (по желанию):
  • Музей истории Донского казачества (временно закрыт)
  • Дом-музей художника-баталиста М.Б. Грекова
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Стоимость входа в музеи
Место начала и завершения?
Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там
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