Что вас ждет Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города до современности. На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий. Начнём с подъёма на высоту почти 80 метров (при заблаговременном согласовании), на колокольню собора, чтобы увидеть вблизи «Второе Солнце Дона», полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен. Мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. В ходе экскурсии мы найдем для себя ответы на вопросы:

где были первый острог и площадь;

где и как должно было проходить новое/старое русло Дона с пристанью и что такое Аксай;

где в Новочеркасске останавливались Александр-I и Шаляпин, и чем им не угодила почтовая станция;

как и где в Новочеркасске оказались пушки из Ливонского ордена;

что случилось с одним из первых каменных зданий в городе — гаупвахтой, и куда подевался старый арсенал;

где жил знаменитый уроженец города генерал Лебедь;

• как Гагарин стал почетным жителем города и откуда здесь космические тренажеры. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

стоимость входа в музеи.