Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску

Индивидуальная экскурсия в Ростове-на-Дону: раскройте секреты старого арсенала

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Новочеркасск, или «Маленький Париж», проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.

Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место всем его доминантам с широкими проспектами, уютным особнякам и станичным улочкам с панорамой на долину реки Дон.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
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Что вас ожидает:

  • Вознесенский войсковой Всеказачий патриарший собор
  • Памятники Ермаку и атаману Платову
  • Триумфальные арки
  • Почтово-ямская станция
  • Атаманский дворец (в том числе экскурсия в музей)
  • Александровский сад
  • Дом офицерского собрания
  • Комплекс зданий Варшавского императорского института
  • Особняки — «Дом с совой», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией»
  • Место расстрела рабочих НЭВЗа в 1962 г.
  • В ходе экскурсии Вы также сможете посетить (по желанию):
  • Музей истории Донского казачества (временно закрыт)
  • Дом-музей художника-баталиста М. Б. Грекова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города до современности.
На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий.
Начнём с подъёма на высоту почти 80 метров (при заблаговременном согласовании), на колокольню собора, чтобы увидеть вблизи «Второе Солнце Дона», полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен.
Мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места.

В ходе экскурсии мы найдем для себя ответы на вопросы:

  • где были первый острог и площадь;
  • где и как должно было проходить новое/старое русло Дона с пристанью и что такое Аксай;
  • где в Новочеркасске останавливались Александр-I и Шаляпин, и чем им не угодила почтовая станция;
  • как и где в Новочеркасске оказались пушки из Ливонского ордена;
  • что случилось с одним из первых каменных зданий в городе — гаупвахтой, и куда подевался старый арсенал;
  • где жил знаменитый уроженец города генерал Лебедь;
  • как Гагарин стал почетным жителем города и откуда здесь космические тренажеры.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

стоимость входа в музеи.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Стоимость входа в музеи
Место начала и завершения?
Соборная площадь, памятник Бакланову
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Необычные
Выездные
На выходные
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