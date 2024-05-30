1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААксана30 мая 2024Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
- ССергей25 мая 2024Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
- ООксана9 мая 2024Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
- ГГалина8 апреля 2024Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
- ЕЕкатерина7 сентября 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
- ЛЛюдмила20 августа 2023Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.
- ООльга16 июля 2023«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаОтдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
- ФФарида18 марта 2021«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего ДонаЭкскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Экскурсии в Новочеркасск»
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