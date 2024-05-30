А Аксана Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.

С Сергей Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску читать дальше архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает

О Оксана Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская читать дальше нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. . Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще

Г Галина Церкви и храмы Новочеркасска Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.

Е Екатерина «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.

Л Людмила Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.

О Ольга «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона читать дальше Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида. Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.