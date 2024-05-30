Экскурсии в Новочеркасск

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии в Новочеркасск» в Ростове-на-Дону, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аксана
    30 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
    Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
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    архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там

  • О
    Оксана
    9 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
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    нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

  • Г
    Галина
    8 апреля 2024
    Церкви и храмы Новочеркасска
    Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.
  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная.
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    Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида.

  • Ф
    Фарида
    18 марта 2021
    «Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
    Экскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Экскурсии в Новочеркасск»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
  2. Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
  3. Церкви и храмы Новочеркасска
  4. Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
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  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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