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неизвестных фактов! За увлекательную и невероятно живую экскурсию, с долей юмора- ему отдельное спасибо! Вы единственные, кто придумывает настолько невероятные экскурсии! Продолжайте в том же духе. Желаю вам новых маршрутов, в любом случае, очень на это надеюсь) PS. Небольшое пожелание: если это возможно, привлечь к участию одного из игроков ФК «Ростов», который мог бы уделить немного времени для общения с детьми, дать автограф. Планирую записать в марте на эту экскурсию племянника, он был бы в восторге! Еще раз спасибо. Успехов вам!