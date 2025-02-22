Приглашаем вас на экскурсию по «Ростов-Арене», где в 2018 году было проведено пять матчей Чемпионата мира по футболу.
Вы окажетесь внутри гигантского стадиона, зайдете в раздевалки и тренировочные комнаты, побываете в зоне для журналистов и других помещениях, доступных только игрокам, официальным представителям команд и прессе.
Вы окажетесь внутри гигантского стадиона, зайдете в раздевалки и тренировочные комнаты, побываете в зоне для журналистов и других помещениях, доступных только игрокам, официальным представителям команд и прессе.
Описание экскурсии«Ростов-Арена» — наследие Чемпионата мира-2018 Футбольные матчи за звание чемпиона мира давно завершились, но спортивная жизнь на «Ростов-Арене» продолжается. Возведённый специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года, новый стадион был построен по последнему слову техники. Предлагаем вам пройтись по нему и выяснить, как устроена арена, способная вместить 45 тысяч зрителей. Особенности сооружения и технические секреты Вы побываете внутри этого уникального стадиона, почувствуете его особую атмосферу и невероятные масштабы. Гид расскажет, как шло строительство и каковы архитектурные особенности этого впечатляющего сооружения. Вы узнаете, какие названия были в разработке, какие конструкции были включены в проект и воплотились в жизнь. Вам объяснят, как стадион сделали настолько комфортным как для игроков, так и для болельщиков, и откроют некоторые технические секреты, например, как выращивается газон для футбольного поля и какое оборудование не способны перекричать даже 45 тысяч кричащих фанатов. Вход в закрытые зоны Пройдя по основным помещениям, вы окажетесь там, куда зрителям обычно вход запрещён. Вы увидите раздевалки, тренировочные комнаты, зону журналистов и другие помещения, куда обычно могут попасть только игроки и специалисты, которые работают с командами. Важная информация:
- Для бронирования сообщите менеджеру ФИО и паспортные данные (серия и номер).
- Обязательно возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении.
- Возможно ехать группой более 5 человек, но за каждого последующего человека будет доплата 1290 руб.
Индивидуально, по согласованию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Вход на стадион
Что не входит в цену
- Транспорт до/от места встречи
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Стадион Ростов-Арена
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуально, по согласованию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
- Для бронирования сообщите менеджеру ФИО и паспортные данные (серия и номер)
- Обязательно возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении
- Возможно ехать группой более 5 человек, но за каждого последующего человека будет доплата 1290 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Благодаря Вам, мне удалось увидеть стадион«Ростов-Арена совсем с другой стороны: изнутри, глазами профессиональных футболистов, тренеров и даже корреспондентов ведущих спортивных СМИ! Роман, который приоткрыл удивительный мир футбольного Ростова, рассказал много
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А
Экскурсия понравилась! Было интересно, Анна экскурсовод очень приятная девушка! Рассказывает все, показывает! Даже принесли шарфики с логотипом фк Ростов, чтоб мы пофоткались! Приятно конечно. Было б конечно прикольно, чтоб кто-то из футболистов был! Ну это от вас не зависящий фактор. А так остались довольны, будем вас рекомендовать друзьям.
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Д
Ходил с сыном на экскурсию на стадион Ростов Арена. Очень доволен организацией экскурсии, все рассказали, вовремя встретили предоставили отчетные документы. Сама экскурсия интересная, я бы правда чуть поработал над манерой подачи информации экскурсоводом)) Но в целом все отлично!
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Е
Ходил с сыном на экскурсию на стадион Ростов Арена. Очень доволен организацией экскурсии, все рассказали, вовремя встретили предоставили отчетные документы. Сама экскурсия интересная, понравилась манера подачи информации экскурсоводом)) Все отлично!
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Р
Нам все понравилось, мне особенно рассказ про газон и то как его "усыпляют". Хотелось чтобы экскурсии по стадиону проходили чаще, на следующей неделе должны прилететь родственники, хотел бы сводить их на эту экскурсию.
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Е
Добрый день. Нам экскурсия на стадион очень понравилась. Это было интересно, познавательно, единственное НО: это время очень быстро пролетело. Еще после данной экскурсии очень хочется прийти на матч (ни разу не были).
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