Индивидуальная экскурсия по «Ростов-Арене»: внутри легендарного стадиона
Приглашаем вас на экскурсию по «Ростов-Арене», где в 2018 году было проведено пять матчей Чемпионата мира по футболу.
Вы окажетесь внутри гигантского стадиона, зайдете в раздевалки и тренировочные комнаты, побываете в зоне для журналистов и других помещениях, доступных только игрокам, официальным представителям команд и прессы.
Вы окажетесь внутри гигантского стадиона, зайдете в раздевалки и тренировочные комнаты, побываете в зоне для журналистов и других помещениях, доступных только игрокам, официальным представителям команд и прессы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас на экскурсию по стадиону «Ростов-Арена»
Возведённый специально к Чемпионату мира-2018 новый стадион нашего города, построен по последнему слову техники!:
- Вы побываете внутри стадиона, почувствуете его особую атмосферу и мощь, блеск современности и комфорт.
- Пройдете в раздевалки, тренировочные комнаты, зону журналистов и другие помещения, доступные только игрокам и официальным представителям.
- Познакомитесь с историей и особенностями постройки,а так же уникальностью проекта.
- Узнаете, какие конструкции и названия задумывались, и какие воплотились в жизнь.
- Экскурсия ответит на вопросы: как выращивается газон для футбольного поля, какое оборудование может перекричать 45 тысяч фанатов и многое-многое другое.
индивидуально, по согласованию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Вход на стадион
- Что не входит
- Транспорт до места встречи
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
- Место начала и завершения?
- Стадион Ростов Арена
- Когда и сколько длится?
- Когда: индивидуально, по согласованиюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Важная информация
- Для бронирования сообщите менеджеру ФИО и паспортные данные (серия и номер).
- Обязательно возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
8 июля 2020
Ходил с сыном на экскурсию на стадион Ростов Арена. Очень доволен организацией экскурсии, все рассказали, вовремя встретили предоставили отчетные документы. Сама экскурсия интересная, я бы правда чуть поработал над манерой подачи информации экскурсоводом)) Но в целом все отлично!
O
Olga
25 фев 2020
А
Алексей
20 сен 2019
Экскурсия понравилась! Было интересно, Анна экскурсовод очень приятная девушка! Рассказывает все, показывает! Даже принесли шарфики с логотипом фк Ростов, чтоб мы пофоткались! Приятно конечно. Было б конечно прикольно, чтоб кто-то из футболистов был! Ну это от вас не зависящий фактор. А так остались довольны, будем вас рекомендовать друзьям.
П
Павел
16 сен 2019
Здравствуйте, очень ёмкая и познавательная экскурсия. Брал родителям в подарок, они ходят на стадион, всё было превосходно, рекомендуют, им очень понравилось, ну и я тоже пойду обязательно.
Е
Екатерина
10 авг 2019
Добрый день. Нам экскурсия на стадион очень понравилась. Это было интересно, познавательно, единственное НО: это время очень быстро пролетело. Еще после данной экскурсии очень хочется прийти на матч (ни разу не были).
Е
Егор
4 авг 2019
Ходил с сыном на экскурсию на стадион Ростов Арена. Очень доволен организацией экскурсии, все рассказали, вовремя встретили предоставили отчетные документы. Сама экскурсия интересная, понравилась манера подачи информации экскурсоводом)) Все отлично!
И
Ирина
30 июня 2019
Экскурсия по стадиону выше всяких похвал, дети в восторге. С папой они ходят на матчи, а со мной благодаря вашей экскурсии увидели как все устроено изнутри)))
Р
Роман
3 июня 2019
Нам все понравилось, мне особенно рассказ про газон и то как его "усыпляют". Хотелось чтобы экскурсии по стадиону проходили чаще, на следующей неделе должны прилететь родственники, хотел бы сводить их на эту экскурсию.
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