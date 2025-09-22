Экскурсия-квест "Понять Ростов-на-Дону" предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через интерактивные задания.
Участники прогуляются по старинному Городскому саду, увидят сохранившиеся доходные дома в "Банковском квартале", посетят Площадь Советов и полюбят уютную улицу Пушкинскую. Уникальная архитектура и история Богатяновского централа также не останутся без внимания. Узнайте, как строился город, и почувствуйте его неповторимый характер
6 причин купить этот квест
- 🔍 Уникальный формат квеста
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 📚 Исторические факты
- 🧩 Интерактивные задания
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🕵️♂️ Разгадка городских тайн
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Городской сад
- Банковский квартал
- Площадь Советов
- Улица Пушкинская
- Богатяновский централ
Описание квеста
Городской сад
Старинный парк, в котором соседствуют отголоски дореволюционного прошлого и следы советской эпохи. Здесь до сих пор можно пройтись по брусчатке 19 века.
«Банковский квартал»
Фрагмент главной улицы, где сохранились доходные дома начала 20 века. Когда-то здесь кипела жизнь одного из богатейших городов Российской империи.
Площадь Советов
Главная административная площадь Ростова. Здесь решались — и решаются — судьбы города.
Улица Пушкинская
Любимая улица ростовчан: зелёная, уютная, с множеством скульптур и памятников. Идеальное место для прогулки.
Богатяновский централ
Старейшее тюремное здание региона. Уникальный архитектурный и исторический памятник с непростой судьбой.
Во время прогулки вы узнаете:
- Как строился Ростов и почему его планировка так необычна
- В чём особенность местного темперамента и что такое «ростовский язык»
- Кем работали горожане в прошлом и как отдыхали
- Как город изменился со временем, но не растерял своего характера
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 179 туристов
Один из самых опытных и популярных экскурсоводов в Ростове-на-Дону. Более чем за 10 лет работы создал около двух десятков авторских экскурсий, интересных не только гостям города, но и ростовчанам. ЭтоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рада
22 сен 2025
Прекрасная работа гида
Мы в восторге. Все было очень интересно и очень красиво спасибо большое получили массу радости и эмоций
Н
Наталия
27 авг 2025
Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Не раз бывали в Ростове, но именно благодаря вам увидели город с другой стороны, почувствовали его дух. Очень понравилась прогулка, а сыну - то, что она построена в формате легкого квеста. Внимательно слушал рассказ, чтобы ответить на вопросы. Удачи и еще больше благодарных клиентов🙏
П
Полина
20 авг 2025
Экскурсия не много утомительна, слишком много не нужных деталей. Экскурсовод знает много, это хорошо конечно. Детям не понравилось, они рассчитывали на приз по итогам квеста (брелок, магнитик, конфетка), но обломались(((
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Мы прогуливались по нестандартному для этой экскурсии маршруту, так как
приблизили старт к месту размещения гостей. Это действительно неудачный
эксперимент, в дальнейшем откажемся от подобного.
Также взяли на заметку идею с сувенирами для маленьких экскурсантов,
спасибо за совет!
С
Сергей
7 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Квалифицированный, культурный, с правильно поставлено речью экскурсовод. Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
Д
Дмитрий
29 июл 2025
Большое спасибо Алексею за экскурсию. Всё понравилось, рассказ про историю города, реальные истории, маршрут. Отдельное спасибо Алексею, что попробовал увлечь детей квестом.
А
Александра
29 июн 2025
Время на экскурсии пролетело незаметно. В естественной манере и в нужной пропорции Алексей преподносит информацию об истории и архитектуре города, сдабривая самобытными рассказами из жизни Ростова-на-Дону. Алексея приятно слушать. Почерпнули для себя много интересного. Дети с увлечением прошли квест. Смело рекомендуем этого экскурсовода. Алексей, спасибо!
И
Ирина
9 июн 2025
Была крайне приятная и интересная прогулка- квест по центру города с нашим гидом Алексеем. Он хорошо чувствует настроение аудитории, интересно рассказывает, располагает, создает гостеприимную атмосферу. Мозаика в подземных переходах особенно запомнилась, действительно необычно. Уехали из Ростова отдохнувшие, с потрясающими эмоциями, и надеемся вернемся еще! Алексея рекомендуем!
Мария
5 мая 2025
Алексей отлично ведет экскурсию, прекрасная грамотная речь, интересные факты, сразу видно, что любит город. Нам очень понравилось, дети (7 и 9 лет) с удовольствием играли в квест. По квесту есть
