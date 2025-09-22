Экскурсия-квест "Понять Ростов-на-Дону" предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через интерактивные задания. Участники прогуляются по старинному Городскому саду, увидят сохранившиеся доходные дома в "Банковском квартале", посетят Площадь Советов и полюбят уютную улицу Пушкинскую. Уникальная архитектура и история Богатяновского централа также не останутся без внимания. Узнайте, как строился город, и почувствуйте его неповторимый характер

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Ростове-на-Дону

Алексей Ваш гид в Ростове-на-Дону

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание квеста

Городской сад

Старинный парк, в котором соседствуют отголоски дореволюционного прошлого и следы советской эпохи. Здесь до сих пор можно пройтись по брусчатке 19 века.

«Банковский квартал»

Фрагмент главной улицы, где сохранились доходные дома начала 20 века. Когда-то здесь кипела жизнь одного из богатейших городов Российской империи.

Площадь Советов

Главная административная площадь Ростова. Здесь решались — и решаются — судьбы города.

Улица Пушкинская

Любимая улица ростовчан: зелёная, уютная, с множеством скульптур и памятников. Идеальное место для прогулки.

Богатяновский централ

Старейшее тюремное здание региона. Уникальный архитектурный и исторический памятник с непростой судьбой.

Во время прогулки вы узнаете: