История славы Таганрога Таганрог основал в 1698 году Петр I как первую военно-морскую базу России. Свой след в городе оставила и императрица Екатерина II, и Александр I, и другие известные государственные деятели. Я расскажу вам, как влияли эти фигуры на развитие Таганрога и за что он получил почетное звания «Города воинской славы». Город выдающихся людей Таганрог нежно лелеет память об Антоне Павловиче Чехове. Здесь он родился и вырос, учился и работал с отцом в лавке. В городе практически каждая улочка напоминает о жизни и творчестве писателя. Но Таганрог прославил не только Чехов. Здесь влюбленный Пушкин посвящал стихи Машеньке Раевской. Здесь же родилась и выросла советская актриса Фаина Раневская. Музеи и театр Благодаря богатой истории, в Таганроге есть семь интереснейших музеев, посвященных разным темам. Мы не успеем посетить их все, но обязательно зайдем в те, которые вам будет интереснее всего посетить. Также, при желании, мы можем посетить Драматический театр имени Чехова. Важно знать:

Если планируете купаться в Таганрогском заливе, возьмите купальные принадлежности и полотенце.