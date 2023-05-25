Таганрог - это не только родина Чехова, но и место, где вдохновлялись Пушкин и Раневская. Город, основанный Петром I, хранит множество историй и культурных сокровищ.
Прогулка по зеленым улочкам, виды на Таганрогский залив и посещение музеев оставят незабываемые впечатления.
Каждый уголок здесь дышит историей и вдохновением, а экскурсия позволит прикоснуться к великому наследию
Прогулка по зеленым улочкам, виды на Таганрогский залив и посещение музеев оставят незабываемые впечатления.
Каждый уголок здесь дышит историей и вдохновением, а экскурсия позволит прикоснуться к великому наследию
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни Чехова
- 🌊 Полюбоваться Таганрогским заливом
- 🏛 Посетить музеи города
- 🎭 Возможность посетить театр
- 📜 Истории великих людей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Таганрога - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город особенно красив, а прогулки по набережной и паркам доставят истинное удовольствие. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, можно насладиться более спокойной атмосферой и посетить музеи без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музеи Таганрога
- Драматический театр имени Чехова
Описание экскурсии
История славы Таганрога Таганрог основал в 1698 году Петр I как первую военно-морскую базу России. Свой след в городе оставила и императрица Екатерина II, и Александр I, и другие известные государственные деятели. Я расскажу вам, как влияли эти фигуры на развитие Таганрога и за что он получил почетное звания «Города воинской славы». Город выдающихся людей Таганрог нежно лелеет память об Антоне Павловиче Чехове. Здесь он родился и вырос, учился и работал с отцом в лавке. В городе практически каждая улочка напоминает о жизни и творчестве писателя. Но Таганрог прославил не только Чехов. Здесь влюбленный Пушкин посвящал стихи Машеньке Раевской. Здесь же родилась и выросла советская актриса Фаина Раневская. Музеи и театр Благодаря богатой истории, в Таганроге есть семь интереснейших музеев, посвященных разным темам. Мы не успеем посетить их все, но обязательно зайдем в те, которые вам будет интереснее всего посетить. Также, при желании, мы можем посетить Драматический театр имени Чехова. Важно знать:
Если планируете купаться в Таганрогском заливе, возьмите купальные принадлежности и полотенце.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таганрогский залив
- Город Таганрог
- Дом Чехова
- Дом Фаины Раневской
- Драматический театр имени Чехова и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и театр
- Транспортное обслуживание:
- - экскурсовод + легковой автомобиль (для 1-3 человек) - 18 000 руб.
- - экскурсовод + минивэн (до 6 человек) - 20 000 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на ««Таганрога я не миную» - поездка на родину Чехова»
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 25 600 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: Соборный 17/53, АО "Ростовский институт проект вод...
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль дельты Дона - к побережью Азовского моря и Таганрогу
От Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с природой, памятниками и историей края
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
23 авг в 09:30
25 авг в 09:30
от 12 400 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 19 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Узнайте о Таганроге больше: старинные улочки, дом Чехова и Свято-Никольский храм. Погрузитесь в атмосферу города у моря
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
12 000 ₽
15 000 ₽ за всё до 19 чел.
8000 ₽ за экскурсию