Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в Таганрог - это возможность прогуляться по уютным кварталам, увидеть итальянские и греческие особняки, а также здания XIX века. Вас ждет уникальная каменная лестница и старейший парк на юге

России. Увидите дом, где родился Чехов, и его гимназию. Узнаете о знаменитых жителях города, таких как Чехов, Чайковский и Раневская. Посетите Свято-Никольский храм, где сохранились следы Крымской войны. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и желание вернуться

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Таганрога - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет более спокойной, но некоторые достопримечательности могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.