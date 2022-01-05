Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог

Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков

5
1 отзыв
Индивидуально
для 19 чел.
Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков.

Экскурсия в Таганрог позволит вам узнать много интересных фактов об этом городе, прогуляться по его старинным улочкам и проникнуться его особенной атмосферой.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог

Что вы можете увидеть 🤩

  • Домик Чехова в Таганроге
  • Гимназия Чехова (Литературный музей)
  • Набережная Таганрога. Каменная (Депальдовская) лестница
  • Дворец Алфераки
  • Дом Чайковского
  • Дом и Памятник Фаине Раневской
  • Церковь Николая Чудотворца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, уникальная каменная лестница и старейший на юге России парк. Этот город мог стать столицей и был первым из построенных по регулярному плану.

Дом Чехова

Вы сможете увидеть домик где родился Чехов и его гимназию. Пройтись по небольшим комнаткам дома, где родился и вырос писатель, узнать о том, как он воспитывался, а затем сможете побывать в классах учебного заведения где учился Чехов и где формировались его характер и любовь к литературе.

Знаменитые жители Таганрога

Во время экскурсии в Таганрог наш экскурсовод проведет для вас обзорный тур, расскажет о знаменитых жителях Таганрога (Чехове, Чайковском, Фаине Раневской), познакомит с событиями, которые когда-то происходили на улицах и площадях этого прекрасного прибрежного города.

Свято-Никольский храм

Кроме того вы увидите и посетите Свято-Никольский храм, в стенах которого до сих пор можно увидеть следы артиллерийского обстрела времен Крымской войны 1855-1856 гг., также здесь хранятся мощи святого Павла Таганрогского.
Экскурсия в Таганрог позволит вам узнать ещё больше интересных фактов об этом городе, прогуляться по его старинным улочкам и проникнуться его особенной атмосферой и мы уверены, что вам захочется ещё раз вернуться в этот город у моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Входные билеты в музеи:
  • Домик Чехова в Таганроге — 100 рублей с человека
  • Гимназия Чехова (Литературный музей) — 150 рублей с человека
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, любое время

Отзывы от туристов

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