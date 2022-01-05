Что вы можете увидеть 🤩

Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, уникальная каменная лестница и старейший на юге России парк. Этот город мог стать столицей и был первым из построенных по регулярному плану.

Дом Чехова

Вы сможете увидеть домик где родился Чехов и его гимназию. Пройтись по небольшим комнаткам дома, где родился и вырос писатель, узнать о том, как он воспитывался, а затем сможете побывать в классах учебного заведения где учился Чехов и где формировались его характер и любовь к литературе.

Знаменитые жители Таганрога

Во время экскурсии в Таганрог наш экскурсовод проведет для вас обзорный тур, расскажет о знаменитых жителях Таганрога (Чехове, Чайковском, Фаине Раневской), познакомит с событиями, которые когда-то происходили на улицах и площадях этого прекрасного прибрежного города.

Свято-Никольский храм

Кроме того вы увидите и посетите Свято-Никольский храм, в стенах которого до сих пор можно увидеть следы артиллерийского обстрела времен Крымской войны 1855-1856 гг., также здесь хранятся мощи святого Павла Таганрогского.

Экскурсия в Таганрог позволит вам узнать ещё больше интересных фактов об этом городе, прогуляться по его старинным улочкам и проникнуться его особенной атмосферой и мы уверены, что вам захочется ещё раз вернуться в этот город у моря.