Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в Таганрог - это возможность прогуляться по уютным кварталам, увидеть итальянские и греческие особняки, а также здания XIX века. Вас ждет уникальная каменная лестница и старейший парк на юге
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📚 История Чехова
- 🎭 Знаменитые жители
- ⛪ Свято-Никольский храм
- 🌳 Старейший парк
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Таганрога - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет более спокойной, но некоторые достопримечательности могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Чехова
- Свято-Никольский храм
- Каменная лестница
- Старейший парк
Описание экскурсииГород на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков, великолепные здания XIX века, уникальная каменная лестница и старейший на юге России парк. Этот город мог стать столицей и был первым из построенных по регулярному плану. Дом Чехова Вы сможете увидеть дом, где родился Чехов и его гимназию. Пройтись по небольшим комнатам дома, где родился и вырос писатель, узнать о том, как он воспитывался, а затем сможете побывать в классах учебного заведения, где учился Чехов и где формировались его характер и любовь к литературе. Знаменитые жители Таганрога Во время экскурсии в Таганрог наш экскурсовод проведет для вас обзорный тур, расскажет о знаменитых жителях Таганрога (Чехове, Чайковском, Фаине Раневской), познакомит с событиями, которые когда-то происходили на улицах и площадях этого прекрасного прибрежного города. Свято-Никольский храм Кроме того, вы увидите и посетите Свято-Никольский храм, в стенах которого до сих пор можно увидеть следы артиллерийского обстрела времен Крымской войны 1855-1856 г. г., также здесь хранятся мощи святого Павла Таганрогского.
Любой день, любое удобное время.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик Чехова в Таганроге
- Гимназия Чехова (Литературный музей)
- Набережная Таганрога. Каменная (Депальдовская) лестница
- Дворец Алфераки
- Дом Чайковского
- Дом и Памятник Фаине Раневской
- Церковь Николая Чудотворца
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи:
- - Домик Чехова в Таганроге - 100 руб. /чел.
- - Гимназия Чехова (Литературный музей) - 150 руб. /чел.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия в Таганрог с экскурсоводам Ириной Геннадьевной очень понравилась. Во-первых, грамотный, интересный и профессионал своего дела экскурсовод… Я рекомендую эту экскурсию и гида, поскольку всегда интересно узнавать что-то новое и полезное. Спасибо агентству за организацию таких экскурсий 👍
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М
Спасибо большое за организованную экскурсию в Таганрог. Все было замечательно. Огромная благодарность гиду Ирине Геннадьевне. Ирина Геннадьевна интересный рассказчик и прекрасный экскурсовод… Огромное спасибо за проведенный день!
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Е
Были на экскурсии в город Азов и Таганрог. В большом восторге. Ваши гиды-экскурсоводы самые лучшие. Очень подробно, интересно. Будем с вами путешествовать и дальше!!!
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Ю
Хочу сказать большое спасибо, было очень интересно и познавательно, и понравилась Экскурсовод Ирина.
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В
Добрый вечер! спасибо за организацию экскурсии в Таганрог,нам все понравилось))👍🏻
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К
Автобус шикарный, впервые по местности был автобус, в котором был такой микрофон, что слышимость была вне зависимости от посадки детей, водитель комфортный в понимании того, что везет детскую группу, экскурсовод молодец… спасибо большое за хорошую организацию экскурсии.
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