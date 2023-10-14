Темерник - золотая река
Реку Темерник часто называют «колыбелью Ростова», а в XIX-XX веках выяснилось, что где-то здесь спрятаны запорожские сокровища.
На экскурсии мы с вами отправимся в сплав по реке, узнаем ее историю и доплывем до древнего храмового комплекса Сурб-Хач.
На экскурсии мы с вами отправимся в сплав по реке, узнаем ее историю и доплывем до древнего храмового комплекса Сурб-Хач.
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Что вас ожидает:
- Дамба «Кувшинка»
- Река Верхний Темерник
- Монастырский остров
- Храмовый комплекс «Сурб-Хач»
- Родник с купелью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На поиски сокровищВ начале XX века в балке Сухой Чалтырь было найдено запорожское захоронение: запорожская одежда, упряжь, останки волов. Это дало повод организовать акционерную компанию по поиску запорожского золота. Легенды о нем не утихали в Ростове весь XIX век. Тогда усилия были направлены на поиски карты места исчезновения запорожских сокровищ.
Акционерам начала XX века удалось осуществить давнюю мечту ростовских романтиков. Карта была расшифрована акционерами следующим образом: берег Дона, крепость Святого Димитрия Ростовского, река Темерник, армянский храм Сурб-Хач, река Кизитеринка. Таким образом, ареал поисков был весьма обширен. Но после изучения легенд он был сужен пределами река Темерник — храм Сурб-Хач… А далее была Октябрьская революция. Она разметала акционеров по всему свету. Вместе с ними исчезла и карта.
На экскурсии вы узнаете:
- что произошло впоследствии?
- что случилось с запорожцами и их драгоценностями на территории теперешнего Ростова у реки Темерник?
- Мы будем разбираться и искать золото, при этом проплывем на лодках по самой реке до величественного Храма Сурб-Хач, окунемся в историю легендарной реки по названию самой таможни, на которой и был основан сам город.
любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Лодка с веслами или катамаран
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пер. 6-й Сахалинский, 17Завершение: ул. Баграмяна 1, микрорайон Мясникован
- Когда и сколько длится?
- Когда: любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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