На поиски сокровищВ начале XX века в балке Сухой Чалтырь было найдено запорожское захоронение: запорожская одежда, упряжь, останки волов. Это дало повод организовать акционерную компанию по поиску запорожского золота. Легенды о нем не утихали в Ростове весь XIX век. Тогда усилия были направлены на поиски карты места исчезновения запорожских сокровищ.

Акционерам начала XX века удалось осуществить давнюю мечту ростовских романтиков. Карта была расшифрована акционерами следующим образом: берег Дона, крепость Святого Димитрия Ростовского, река Темерник, армянский храм Сурб-Хач, река Кизитеринка. Таким образом, ареал поисков был весьма обширен. Но после изучения легенд он был сужен пределами река Темерник — храм Сурб-Хач… А далее была Октябрьская революция. Она разметала акционеров по всему свету. Вместе с ними исчезла и карта.

На экскурсии вы узнаете: