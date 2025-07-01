Реку Темерник часто называют «Колыбелью Ростова», а в XIX-XX веках выяснилось, что именно здесь спрятано Золото Запорожской сечи, которое до сих пор никто не нашел! На этой экскурсии Вы получите
Описание экскурсииЗолото Запорожской Сечи или Темерник - Золотая река! В начале XX века в балке Сухой Чалтырь было найдено запорожское захоронение: запорожская одежда, упряжь, останки волов. Это дало повод организовать акционерную компанию по поиску запорожского золота. Легенды о нем не утихали в Ростове весь XIX век. Тогда усилия были направлены на поиски карты места исчезновения запорожских сокровищ. Акционерам начала XX века удалось осуществить давнюю мечту ростовских романтиков. Карта была расшифрована акционерами следующим образом: берег Дона, крепость Святого Димитрия Ростовского, река Темерник, армянский храм Сурб-Хач, река Кизитеринка. Таким образом, ареал поисков был весьма обширен. Но после изучения легенд он был сужен пределами река Темерник — храм Сурб-Хач… А далее была Октябрьская революция. Она разметала акционеров по всему свету. Вместе с ними исчезла и карта. На экскурсии вы узнаете:
- что произошло впоследствии?
- что случилось с запорожцами и их драгоценностями на территории теперешнего Ростова у реки Темерник? Ищемк золото Запорожской сечи, проплывая на лодках по реке Темерник до величественного Храма Сурб-Хач, Вы окунетесь в историю легендарной реки в честь которой и назвали таможню, благодаря которой и был основан город Ростов-на-Дону Важная информация: Это аудио экскурсия (без живого Гида) - Экскурсия подходит для детей всех возрастов, а также больших взрослых компаний. Мы предоставляем аппаратуру и всю информацию для наших кладоискателей и речных путешественников! Круиз идет на вёсельных лодках, за вёслами сами участники экскурсии! Не забудьте летом взять плавки и полотенца!).
по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая Дамба «Кувшинка» и Северный Мост
- Река Верхний Темерник и Обзорный вид на Северный Жилой Массив
- Монастырский остров
- Храмовый комплекс «Сурб-Хач»
- Родник с купелью
Что включено
- Услуги аудиогида
Что не входит в цену
- Гребля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Завершение: Ул. 6-й Сахалинский 17
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Это аудио экскурсия (без живого Гида) - Экскурсия подходит для детей всех возрастов, а также больших взрослых компаний
- Мы предоставляем аппаратуру и всю информацию для наших кладоискателей и речных путешественников
- Круиз идет на вёсельных лодках
- За вёслами сами участники экскурсии
- Не забудьте летом взять плавки и полотенца!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Брали экскурсию по реке Темерник. Экскурсия на вёсельной лодке с гидом Дионисом. Очень интересная экскурсия для любителей истории и природы. Необычный формат.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «Темерник - Золотая река! Речной круиз на вёсельных лодках»
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль дельты Дона - к побережью Азовского моря и Таганрогу
От Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с природой, памятниками и историей края
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
23 авг в 09:30
25 авг в 09:30
от 12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
На прогулочном катере по Дону - с аудиоэкскурсией
Увидеть Ростов-на-Дону с реки и почувствовать его характер без спешки
Начало: На набережной Ростова-на-Дону
Завтра в 13:00
11 авг в 09:00
от 13 990 ₽ за всё до 11 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 20 чел.
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
8449.50 ₽
11 266 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Речной Круиз - Дон Батюшка! Водные просторы Ростова и история за 60 минут
Начало: Береговая улица, 29А/1
Сегодня в 17:00
14 авг в 17:00
1898.10 ₽
1998 ₽ за человека
-10%
899.10 ₽ за человека