Экскурсии по воде в Ростове-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Ростове-на-Дону, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
47 отзывов
1 час
Водная прогулка
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 14 (причал: № 23)
«Кто из жителей Южной столицы хоть раз не катался с ветерком по Дону на теплоходе»
от 800 за человека
Аренда яхты для прогулки по Дону
На яхте
1 час
Водная прогулка
Аренда яхты для прогулки по Дону
Начало: Ул. Береговая, Причал 22-24, Ростов-на-Дону
«Для ценителей неординарного и качественного отдыха, предлагаем прогулку по Дону на комфортабельной яхте «Тигарбо»»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
9 000 за всё до 11 чел.
Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
На автобусе
10 часов
Водная прогулка
Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
Начало: Ул. Московская, д. 53, Ростов-на-Дону
«Также мы посетим город Семикаракорск, где вкусно пообедаем и покатаемся на кораблике, а после прогуляемся по красивой набережной»
Расписание: см. расписание
22 сен в 07:00
6 238 за человека
Мосты Ростова-на-Дону
скидка
5%
2 часа
Водная прогулка
Мосты Ростова-на-Дону
Водная прогулка с рассказами об истории, архитектуре и инженерных решениях
Начало: От Ворошиловского моста
«Водная прогулка проходит на комфортабельном кораблике»
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
32003 040 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • H
    Hi+79061
    9 июля 2023
    Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
    Всё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Часовая прогулка по Дону на теплоходе
  2. Аренда яхты для прогулки по Дону
  3. Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
  4. Мосты Ростова-на-Дону
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский храм
  9. Фонтан Атланты
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июле 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 9 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Ростове-на-Дону на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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