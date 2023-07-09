Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 9 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5