1 час
Водная прогулка
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 14 (причал: № 23)
«Кто из жителей Южной столицы хоть раз не катался с ветерком по Дону на теплоходе»
от 800₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Аренда яхты для прогулки по Дону
Начало: Ул. Береговая, Причал 22-24, Ростов-на-Дону
«Для ценителей неординарного и качественного отдыха, предлагаем прогулку по Дону на комфортабельной яхте «Тигарбо»»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
10 часов
Водная прогулка
Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
Начало: Ул. Московская, д. 53, Ростов-на-Дону
«Также мы посетим город Семикаракорск, где вкусно пообедаем и покатаемся на кораблике, а после прогуляемся по красивой набережной»
Расписание: см. расписание
22 сен в 07:00
6 238₽ за человека
скидка
5%
2 часа
Водная прогулка
Мосты Ростова-на-Дону
Водная прогулка с рассказами об истории, архитектуре и инженерных решениях
Начало: От Ворошиловского моста
«Водная прогулка проходит на комфортабельном кораблике»
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
32003 040₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- HHi+790619 июля 2023Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-ДонуВсё было замечательно. Только мало времени отведено для самостоятельной прогулки. Не успели посетить музеи.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Водные развлечения»
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