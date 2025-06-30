Как выглядит Ростов с воды и чем живёт его главная река? В этом круизе вы проплывёте под мостами города, увидите панорамы с необычного ракурса и узнаете их историю. Музыка, река и архитектура создадут атмосферу настоящего отдыха.
Описание экскурсии
Путешествие по фарватеру Дона Это уникальная Музыкальная аудиоэкскурсия в купэ с живым Гидом - Дионисом) Начнём под Ворошиловским мостом, прогуляемся вдоль набережной и сядем в комфортабельный катер. Под музыкальную аудиоэкскурсию вместе с живым Гидом, мы пройдем вдоль фарватера исторической реки Дон — границы Азии и Европы, Востока и Запада. Вы узнаете историю и факты о создании каждого моста. Уникальные мосты и панорамы Вы увидите незабываемые ракурсы города и узнаете историю, проплывете под знаменитым мостом «Американец» от Густава Эйфеля - загадав свое заветное там желание. Рассмотрите наши великолепные мосты Ростова-на-Дону — которые есть символ единения различных частей города, страны и людей. Незабываемые моменты Эта экскурсия станет для вас возможностью узнать больше о городе, насладиться его уникальным духом и атмосферой, а также сделать уникальные фото и видеокадры. есть индивидуальные маршруты и экскурсии) Пишите детали пожеланий - отвечу по условиям и стоимости. Важная информация:
На летний период Вы можете брать с собой купальные костюмы, во время экскурсии мы делаем остановку для купания в реке Дон.
Точная дата и время согласовываются с гидом, также как и индивидуальные прогулки для Вас, вашей семьи и других гостей и партнеров)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской Порт Ростова-на-Дону
- Эйфелев Мост «Американец», Мосты Ворошиловсикй, Темерницкий и Гниловской
- Лоцмейстерский Пост Александра Попова
- Парк Левобережный и городской Пляж Ростова-на-Дону
- Ростов - Арена и Зеленый Остров
Что включено
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Напитки и Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Береговая улица, 37/1
Завершение: Береговая улица
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласовываются с гидом, также как и индивидуальные прогулки для Вас, вашей семьи и других гостей и партнеров)
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- На летний период Вы можете брать с собой купальные костюмы
- Во время экскурсии мы делаем остановку для купания в реке Дон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия великолепная!!!! Гид Дионис поведал нам массу новой интересной информации,которая о многом заставила задуматься и на многое взглянуть с совершенно другой стороны, Браво, Дионис!!!! 👏👏👏, сама прогулка на катере очень приятная с прекрасной музыкой, захватывающими видами и панорамой нашего прекрасного города!!! Прекрасная экскурсия, наша оценка 5+++++🔥🔥🔥
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