Путешествие по фарватеру Дона Это уникальная Музыкальная аудиоэкскурсия в купэ с живым Гидом - Дионисом) Начнём под Ворошиловским мостом, прогуляемся вдоль набережной и сядем в комфортабельный катер. Под музыкальную аудиоэкскурсию вместе с живым Гидом, мы пройдем вдоль фарватера исторической реки Дон — границы Азии и Европы, Востока и Запада. Вы узнаете историю и факты о создании каждого моста. Уникальные мосты и панорамы Вы увидите незабываемые ракурсы города и узнаете историю, проплывете под знаменитым мостом «Американец» от Густава Эйфеля - загадав свое заветное там желание. Рассмотрите наши великолепные мосты Ростова-на-Дону — которые есть символ единения различных частей города, страны и людей. Незабываемые моменты Эта экскурсия станет для вас возможностью узнать больше о городе, насладиться его уникальным духом и атмосферой, а также сделать уникальные фото и видеокадры. есть индивидуальные маршруты и экскурсии) Пишите детали пожеланий - отвечу по условиям и стоимости. Важная информация:

На летний период Вы можете брать с собой купальные костюмы, во время экскурсии мы делаем остановку для купания в реке Дон.