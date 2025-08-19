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Индивидуальная
до 11 чел.
Аренда яхты для прогулки по реке Дон
Хотите добавить ярких эмоций в ваш праздник? Аренда яхты на реке Дон - это незабываемое путешествие с потрясающими видами и комфортом на борту
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 27
«Это возможность получить незабываемые впечатления от путешествия по реке Дон»
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 11 чел.
-
15%
Мини-группа
до 4 чел.
Темерник - Золотая река! Исторический эко-круиз на весельных лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
«На экскурсии Вы отправимся в сплав по реке, узнаете ее историю и доплывете до древнего храмового комплекса Сурб-Хач»
Расписание: по запросу
1691.50 ₽
1990 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Ростова-на-Дону - в окрестности Семикаракорска (всё включено)
Устроить себе отдых на берегу Дона с подъёмом на Шаминскую гору и речной прогулкой
Начало: На Московской улице
12 сен в 07:00
6590 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Аренда яхты для прогулки по реке Дон
Это просто восторг! Капитан - умница! Поедем еще обязательно!
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Всего 2 отзыва в Ростове-на-Дону в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «По рекам и каналам»
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Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1691 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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