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1 чел. По популярности На яхте 1 час 1 отзыв Индивидуальная до 11 чел. Аренда яхты для прогулки по реке Дон Хотите добавить ярких эмоций в ваш праздник? Аренда яхты на реке Дон - это незабываемое путешествие с потрясающими видами и комфортом на борту Начало: Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 27 «Это возможность получить незабываемые впечатления от путешествия по реке Дон» Расписание: По согласованию. 12 000 ₽ за всё до 11 чел. На лодке Круизы 1.5 часа 15% 1 отзыв Мини-группа до 4 чел. Темерник - Золотая река! Исторический эко-круиз на весельных лодках Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17 «На экскурсии Вы отправимся в сплав по реке, узнаете ее историю и доплывете до древнего храмового комплекса Сурб-Хач» Расписание: по запросу 1691.50 ₽ 1990 ₽ за человека На автобусе На теплоходе 10 часов Групповая до 20 чел. Из Ростова-на-Дону - в окрестности Семикаракорска (всё включено) Устроить себе отдых на берегу Дона с подъёмом на Шаминскую гору и речной прогулкой Начало: На Московской улице 6590 ₽ за человека Другие экскурсии Ростова-на-Дону Последние отзывы на экскурсии С Светлана Аренда яхты для прогулки по реке Дон Это просто восторг! Капитан - умница! Поедем еще обязательно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 2 отзыва в Ростове-на-Дону в категории "По рекам и каналам" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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