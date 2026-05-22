На прогулочном катере по Дону - с аудиоэкскурсией

Увидеть Ростов-на-Дону с реки и почувствовать его характер без спешки
Ростов-на-Дону особенно ярко раскрывается с воды.

Чтобы убедиться в этом, устройте себе спокойное и насыщенное впечатлениями путешествие на комфортабельном катере! Без суеты и посторонних вы посмотрите на город с другого ракурса, заметите детали и глубже почувствуете его южный характер.
Описание аудиогида

Вы увидите:

  • Ворошиловский мост — под его пролётами особенно ясно ощущается масштаб города и движение реки.
  • набережную Ростова-на-Дону с её архитектурой и ракурсами, которые обычно ускользают.
  • стадион «Ростов-Арена» — современный символ города.
  • железнодорожный мост «Американец» — редкий инженерный объект.

Вы узнаете:

  • как Ростов получил статус торгового центра и почему именно Дон стал его главной артерией.
  • какую роль сыграли купцы, деньги и предпринимательский дух в формировании города.
  • почему характер Ростова называют свободным и дерзким.
  • как город развивался между риском и возможностями.
  • чем отличается восприятие архитектуры и пространства с воды.

Организационные детали

  • Прогулка проходит с аудиоэксурсией.
  • Подходит для участников 3+.
  • На катере есть навес и тент — прогулка пройдёт комфортно в любую погоду.
  • С вами будет экипаж катера.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3862 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Новрузов
Организовывали прогулку на 10 человек, нам очень понравилось! Катер хороший и удобный аудиогид работал. Ольге спасибо за организацию все четко
