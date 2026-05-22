Ростов-на-Дону особенно ярко раскрывается с воды.
Чтобы убедиться в этом, устройте себе спокойное и насыщенное впечатлениями путешествие на комфортабельном катере! Без суеты и посторонних вы посмотрите на город с другого ракурса, заметите детали и глубже почувствуете его южный характер.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Ворошиловский мост — под его пролётами особенно ясно ощущается масштаб города и движение реки.
- набережную Ростова-на-Дону с её архитектурой и ракурсами, которые обычно ускользают.
- стадион «Ростов-Арена» — современный символ города.
- железнодорожный мост «Американец» — редкий инженерный объект.
Вы узнаете:
- как Ростов получил статус торгового центра и почему именно Дон стал его главной артерией.
- какую роль сыграли купцы, деньги и предпринимательский дух в формировании города.
- почему характер Ростова называют свободным и дерзким.
- как город развивался между риском и возможностями.
- чем отличается восприятие архитектуры и пространства с воды.
Организационные детали
- Прогулка проходит с аудиоэксурсией.
- Подходит для участников 3+.
- На катере есть навес и тент — прогулка пройдёт комфортно в любую погоду.
- С вами будет экипаж катера.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3862 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Организовывали прогулку на 10 человек, нам очень понравилось! Катер хороший и удобный аудиогид работал. Ольге спасибо за организацию все четко
