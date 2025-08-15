Мои заказы

Гимназия Кекина в Ростове Великом

Узнайте о старейшей школе области, основанной в 1910 году. Вдохновитесь историей купца Кекина и посетите астрономическую обсерваторию
Ростов Великий известен не только своими храмами, но и Кекинской гимназией, основанной в 1910 году на средства купца Алексея Кекина. Это старейшая школа области, где до сих пор ощущается дух
дореволюционной эпохи.

На экскурсии посетители смогут пройтись по дубовому паркету коридоров, заглянуть в просторный актовый зал и подняться в астрономическую обсерваторию. Участники узнают о судьбе основателя, школьных порядках начала 20 века и современной жизни гимназии

  • 🎓 Погружение в историю дореволюционной гимназии
  • 🏛️ Посещение уникального исторического здания
  • 🔭 Подъем в астрономическую обсерваторию
  • 📚 Узнать о судьбе купца Алексея Кекина
  • 🕰️ Ощутить атмосферу начала 20 века
Гимназия Кекина в Ростове Великом
Что можно увидеть

  • Гимназия Кекина
  • Астрономическая обсерватория

Описание экскурсии

  • По дубовому паркету огромных гимназических коридоров мы пройдём в просторный актовый зал
  • Рассмотрим обстановку аудиторий
  • Поднимемся на самый верх здания — в астрономическую обсерваторию

Я расскажу об истории и современности уникального здания, а также:

  • почему Алексей Леонтьевич Кекин завещал свой капитал родному городу
  • каким образом был организован процесс обучения в одной из лучших дореволюционных гимназий России

Организационные детали

Дополнительно нужно внести пожертвование на реставрацию здания — 500 ₽ за чел. Оно перечисляется на счёт фонда гимназии. Ссылку на оплату вы получите после бронирования.

Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 2828 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.
Виктория
Виктория
15 авг 2025
Спасибо Дмитрию за интересную и познавательную экскурсию! Очень круто, что в Ростове Великом сохранилась гимназия с такой богатой историей. Дмитрий увлечённо рассказывал про гимназию, провёл по коридорам, классам, и даже зашли в обсерваторию.
Нам с мужем понравилось, прониклись гимназийским духом 19 века.)

