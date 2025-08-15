читать дальше дореволюционной эпохи.



На экскурсии посетители смогут пройтись по дубовому паркету коридоров, заглянуть в просторный актовый зал и подняться в астрономическую обсерваторию. Участники узнают о судьбе основателя, школьных порядках начала 20 века и современной жизни гимназии

Ростов Великий известен не только своими храмами, но и Кекинской гимназией, основанной в 1910 году на средства купца Алексея Кекина. Это старейшая школа области, где до сих пор ощущается дух