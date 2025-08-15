Ростов Великий известен не только своими храмами, но и Кекинской гимназией, основанной в 1910 году на средства купца Алексея Кекина. Это старейшая школа области, где до сих пор ощущается дух
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Гимназия Кекина
- Астрономическая обсерватория
Описание экскурсии
- По дубовому паркету огромных гимназических коридоров мы пройдём в просторный актовый зал
- Рассмотрим обстановку аудиторий
- Поднимемся на самый верх здания — в астрономическую обсерваторию
Я расскажу об истории и современности уникального здания, а также:
- почему Алексей Леонтьевич Кекин завещал свой капитал родному городу
- каким образом был организован процесс обучения в одной из лучших дореволюционных гимназий России
Организационные детали
Дополнительно нужно внести пожертвование на реставрацию здания — 500 ₽ за чел. Оно перечисляется на счёт фонда гимназии. Ссылку на оплату вы получите после бронирования.
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 2828 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Виктория
15 авг 2025
Спасибо Дмитрию за интересную и познавательную экскурсию! Очень круто, что в Ростове Великом сохранилась гимназия с такой богатой историей. Дмитрий увлечённо рассказывал про гимназию, провёл по коридорам, классам, и даже зашли в обсерваторию.
Нам с мужем понравилось, прониклись гимназийским духом 19 века.)
