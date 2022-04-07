Знакомьтесь, Ростов Великий

Погулять по историческому центру и увидеть основные достопримечательности города

Групповая
Приглашаю погрузиться в прошлое и настоящее Ростова Великого! Вы пройдете вокруг кремля, полюбуетесь озером Неро, осмотрите снаружи и изнутри Успенский собор.

Я расскажу, почему нельзя назвать точную дату основания города, какой народ населял эти земли до прихода славян и какие напоминания о нем дошли до наших дней.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Знакомьтесь, Ростов Великий
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кремль, Соборная площадь и не только

Вы побываете на Соборной площади, посетите старинный Успенский собор, возведенный при Василии III, и узнаете о его непростой судьбе. Пройдете вокруг Ростовского кремля и выясните, почему это вовсе не кремль. А еще я покажу знаменитую соборную звонницу с необычным набором колоколов и поделюсь историей их спасения.

Конюшенный двор и озеро Неро

Мы увидим отреставрированный Конюшенный двор, затем по земляной голландской крепости пройдем к озеру Неро. Я раскрою, почему оно так называется и почему в нем нельзя купаться. Завершится прогулка у стены Митрополичьего сада — той самой, с которой прыгали герои известного фильма Гайдая. Напоследок я расскажу о современном Ростове — вы узнаете, чем и как он живет сегодня.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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