Приглашаю погрузиться в прошлое и настоящее Ростова Великого! Вы пройдете вокруг кремля, полюбуетесь озером Неро, осмотрите снаружи и изнутри Успенский собор. Я расскажу, почему нельзя назвать точную дату основания города, какой народ населял эти земли до прихода славян и какие напоминания о нем дошли до наших дней.

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Описание экскурсии

Кремль, Соборная площадь и не только

Вы побываете на Соборной площади, посетите старинный Успенский собор, возведённый при Василии III, и узнаете о его непростой судьбе. Пройдёте вокруг Ростовского кремля и выясните, почему это вовсе не кремль. А еще я покажу знаменитую соборную звонницу с необычным набором колоколов и поделюсь историей их спасения. Также увидим, как устроена звонница изнутри.

Конюшенный двор и озеро Неро

Мы рассмотрим отреставрированный Конюшенный двор, затем по земляной голландской крепости пройдём к озеру Неро. Я раскрою, почему оно так называется и почему в нём нельзя купаться. Прогуляемся у стены митрополичьего сада — той самой, с которой прыгали герои известного фильма Гайдая, пройдёмся по Советской площади со сквером Василько, изучим памятник ростовскому князю, причисленному к лику святых, и узнаем его трагичную историю.

Напоследок я расскажу о современном Ростове — вы узнаете, чем и как он живёт сегодня.

Организационные детали