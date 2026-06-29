Вы побываете на Соборной площади, посетите старинный Успенский собор, возведённый при Василии III, и узнаете о его непростой судьбе. Пройдёте вокруг Ростовского кремля и выясните, почему это вовсе не кремль. А еще я покажу знаменитую соборную звонницу с необычным набором колоколов и поделюсь историей их спасения. Также увидим, как устроена звонница изнутри.
Конюшенный двор и озеро Неро
Мы рассмотрим отреставрированный Конюшенный двор, затем по земляной голландской крепости пройдём к озеру Неро. Я раскрою, почему оно так называется и почему в нём нельзя купаться. Прогуляемся у стены митрополичьего сада — той самой, с которой прыгали герои известного фильма Гайдая, пройдёмся по Советской площади со сквером Василько, изучим памятник ростовскому князю, причисленному к лику святых, и узнаем его трагичную историю.
Напоследок я расскажу о современном Ростове — вы узнаете, чем и как он живёт сегодня.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Обращаю ваше внимание: формат групповой экскурсии подразумевает, что на ней могут оказаться дети, люди разного возраста и мобильности, люди с питомцами. Давайте понимать и уважать друг друга и гида
Для вашего удобства используются радиогиды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Школьники
900 ₽
Стандартный билет
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4938 туристов
Я историк, музеолог, усадьбовед. В недавнем прошлом — музейщик:)
Провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Дата посещения: 28 июн 2026
Экскурсия очень понравилась, гид ответил на все интересующиеся вопросы:)
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Юлия
Экскурсия была интересной и легкой! Спасибо ☺️
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О
Ольга
Отличная экскурсия, очень познавательно, интересно, Елена очень понятно и доступно донесла до всех информацию по истории города, рекомендую к посещению!
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В
Вера
Послушали увлекательную экскурсию о жизни и судьбе Ростовского кремля, который, как оказалось, кремлем не являлся. Экскурсия проходит вокруг кремля. Было удобно, что на время проведения экскурсии выдаются наушники, в них очень хорошо слышно экскурсовода. Обратили внимание на то, что эскурсия продлилась чуть дольше заявленого времени на 15-20 минут.
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Никита
Елена великолепно провела экскурсию, мы очень хорошо погуляли и узнали много всего интересного, спасибо! рекомендую на 100%
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Е
Евгения
все прошло, отлично. рекомендую
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