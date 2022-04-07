Что вас ожидает

Кремль, Соборная площадь и не только

Вы побываете на Соборной площади, посетите старинный Успенский собор, возведенный при Василии III, и узнаете о его непростой судьбе. Пройдете вокруг Ростовского кремля и выясните, почему это вовсе не кремль. А еще я покажу знаменитую соборную звонницу с необычным набором колоколов и поделюсь историей их спасения.

Конюшенный двор и озеро Неро

Мы увидим отреставрированный Конюшенный двор, затем по земляной голландской крепости пройдем к озеру Неро. Я раскрою, почему оно так называется и почему в нем нельзя купаться. Завершится прогулка у стены Митрополичьего сада — той самой, с которой прыгали герои известного фильма Гайдая. Напоследок я расскажу о современном Ростове — вы узнаете, чем и как он живет сегодня.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.