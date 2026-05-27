Если ваши детские, школьные или студенческие годы выпали на 2000-е, наш иммерсивный аудиоспектакль — для вас! Вы наденете специальные стереонаушники и настроитесь на волну прошлого. Вспомните, как звонили на радио, собирали счастливые билетики, полистаете журналы нашей юности. И конечно, будет много неожиданных сюрпризов!
Описание аудиогида
В студию к радиоведущим дозваниваются герои 2000–2010 годов и рассказывают свои личные истории. Смешные, хулиганские, трогательные. Слушая аудиоспектакль,
- вы словно прогуляетесь по школьным коридорам
- вспомните первые свидания и влюблённости
- перенесётесь во времена дворовой жизни
- поиграете в фишки
- почитаете любимые когда-то журналы «Кул», «Браво» и «Молоток»
А ещё вспомните олдскульное:
- кино
- сериалы
- музыка
- игры
- технологии
Организационные детали
- Встречаемся в баре
- Приветственный сет (алкогольный или без) входит в стоимость
- Аудиоспектакль для вас записали 12 профессиональных актёров
- С вами будет ведущий-актёр из нашей команды
в воскресенье в 18:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной ул
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 106 туристов
Добрый день, меня зовут Артём, я актёр театра и кино по профессии, закончил театральную академию в Санкт-Петербурге и сейчас я являюсь режиссёром спектакля-экскурсии «Проспект впечатлений» в Рязани. «При чём тут
Входит в следующие категории Рязани
