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Экскурсии в Рязани для взрослых (18+)

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Рязани, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
История в рязанском бокале (18+)
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
История в рязанском бокале (18+)
Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
Начало: Возле остановки «Дом художника»
13 июн в 18:30
14 июн в 16:00
1500 ₽ за человека
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
1.5 часа
Аудиогид
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
Начало: На Соборной ул
Расписание: в воскресенье в 18:00
14 июн в 18:00
21 июн в 18:00
1400 ₽ за человека
Аудиоспектакль-променад по страницам истории конца 19 - начала 20 века «Криминальная Рязань» (18+)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
Аудиоспектакль-променад по страницам истории конца 19 - начала 20 века «Криминальная Рязань» (18+)
Иммерсивное расследование в формате тру-крайм
Начало: На пересечении ул. Соборной и Петрова
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июн в 19:30
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Светлана
История в рязанском бокале (18+)
Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты и рассказы чередовались с
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интерактивными элементами, что сделало прогулку необычной и впечатляющей.
Особенно приятно удивило то, что помимо основной программы, Ольга организовала дополнительную экскурсию по Кремлю, показывая самые интересные места, которые обычно не входят в стандартный маршрут. Это было настоящим подарком для нас, так как хотели глубже погрузиться в атмосферу города.
Ну а самое главное впечатление оставило искреннее увлечение нашего гида своим делом,её любовь к городу и желание поделиться своими знаниями. Очень рекомендуем.

Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты
Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты
Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты
Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты+1
Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты
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А
История в рязанском бокале (18+)
Всё прошло отлично!
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О
История в рязанском бокале (18+)
Огромное спасибо Ольге за экскурсию! Интересно, познавательно, не стандартно!!!
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С
История в рязанском бокале (18+)
Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей, Ольга доносила информацию понятным
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языком, с юмором. Для меня было шоком узнать размеры доходов казны от продажи алкоголя)
Завершили экскурсию в «секретном баре», где продолжили изучать вопрос уже на практике. Бар настолько не броско оформлен снаружи здания, что в голову не пришло бы туда зайти, но за дверью мы увидели абсолютно неожиданные интерьеры 20-30х годов 20 века.
Погрузились в атмосферу прошлого на все 100%! В завершении экскурсии сфотографировались в стиле Гетсби.

Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей,
Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей,
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Ю
История в рязанском бокале (18+)
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
В
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стоимость билета входила дегустация настоек, но будьте готовы, что захочется попробовать весь ассортимент бара, в котором вы окажетесь в конце программы…

Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
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Набатчикова
История в рязанском бокале (18+)
Очень понравился формат экскурсии,прекрасно провели время. Спасибо огромное экскурсоводу Ольге за атмосферу и погружение в историю.
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Татьяна
История в рязанском бокале (18+)
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение с погружением в историю и город! Рекомендую для отличного настроения 🙌
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение
Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение
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Н
История в рязанском бокале (18+)
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с заходом в интересные уголки, где мы искали скрытые сграффито. Завершение экскурсии тоже порадовало, особенно фотосессия в разных образах!
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с
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Дмитрий
История в рязанском бокале (18+)
Очень интересная экскурсия, необычный подход, будь я экскурсоводом, позавидовал бы)) Ольга - активный и эрудированный профессионал, всем советую!
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Всего 9 отзывов в Рязани в категории "Только для взрослых"

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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. История в рязанском бокале (18+);
  2. Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+);
  3. Аудиоспектакль-променад по страницам истории конца 19 - начала 20 века «Криминальная Рязань» (18+).
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Успенский Собор;
  2. Рязанский Кремль;
  3. Церковь Спаса-на-Яру;
  4. Соборная площадь;
  5. Спасо-Преображенский монастырь;
  6. Трубежная набережная;
  7. Дворец князя Олега;
  8. Скульптура «Грибы с глазами»;
  9. Солотча;
  10. Памятник Лида и Шурик.
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2026
Сейчас в Рязани в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026