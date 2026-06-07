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языком, с юмором. Для меня было шоком узнать размеры доходов казны от продажи алкоголя)

Завершили экскурсию в «секретном баре», где продолжили изучать вопрос уже на практике. Бар настолько не броско оформлен снаружи здания, что в голову не пришло бы туда зайти, но за дверью мы увидели абсолютно неожиданные интерьеры 20-30х годов 20 века.

Погрузились в атмосферу прошлого на все 100%! В завершении экскурсии сфотографировались в стиле Гетсби.