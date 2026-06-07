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Мини-группа
до 8 чел.
История в рязанском бокале (18+)
Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
Начало: Возле остановки «Дом художника»
13 июн в 18:30
14 июн в 16:00
1500 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
Начало: На Соборной ул
Расписание: в воскресенье в 18:00
14 июн в 18:00
21 июн в 18:00
1400 ₽ за человека
Квест
до 25 чел.
Аудиоспектакль-променад по страницам истории конца 19 - начала 20 века «Криминальная Рязань» (18+)
Иммерсивное расследование в формате тру-крайм
Начало: На пересечении ул. Соборной и Петрова
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июн в 19:30
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилась и сама Ольга, и то, как провела нам экскурсию. Понравилось особенно, что исторические факты и рассказы чередовались с
+1
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А
Всё прошло отлично!
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О
Огромное спасибо Ольге за экскурсию! Интересно, познавательно, не стандартно!!!
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С
Начался маршрут около старинного здания ЛВЗ, по дороге прослушали рассказ про историю алкоголя, повторили всех царей, Ольга доносила информацию понятным
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Ю
Нам было одновременно и позновательно и весело. Прогулялись по Рязани в прекрасной компании. Бары, которые посетили не зря называются «бары-музеи»)))
В
В
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Очень понравился формат экскурсии,прекрасно провели время. Спасибо огромное экскурсоводу Ольге за атмосферу и погружение в историю.
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Самая лучшая «рязанская баба» и экскурсия в этом городе 🔥🤟 не просто экскурсия, а классное времяпрепровождение с погружением в историю и город! Рекомендую для отличного настроения 🙌
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Н
Ольга отлично и увлекательно рассказывает, пешеходная часть экскурсии прошла в удобном темпе по центру Рязани с заходом в интересные уголки, где мы искали скрытые сграффито. Завершение экскурсии тоже порадовало, особенно фотосессия в разных образах!
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Очень интересная экскурсия, необычный подход, будь я экскурсоводом, позавидовал бы)) Ольга - активный и эрудированный профессионал, всем советую!
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Всего 9 отзывов в Рязани в категории "Только для взрослых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Только для взрослых»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2026
Сейчас в Рязани в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026