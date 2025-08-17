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Аудиогид
Аудиоспектакль-променад по центру Рязани «Проспект впечатлений»
Театр на улицах Рязани: погрузитесь в прошлое и настоящее города, станьте частью интерактивного спектакля и насладитесь прогулкой
Начало: На Краснорядской улице
Расписание: в субботу в 18:00
13 июн в 18:00
20 июн в 18:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
Начало: На Соборной ул
«Аудиоспектакль для вас записали 12 профессиональных актёров»
Расписание: в воскресенье в 18:00
14 июн в 18:00
21 июн в 18:00
1400 ₽ за человека
Квест
до 25 чел.
Аудиоспектакль-променад по страницам истории конца 19 - начала 20 века «Криминальная Рязань» (18+)
Иммерсивное расследование в формате тру-крайм
Начало: На пересечении ул. Соборной и Петрова
«А что было дальше — узнаете во время аудиоспектакля-променада»
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июн в 19:30
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень понравилась экскурсия, дети были в восторге!! Спасибо!
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Экскурсия замечательная,но для себя больше не выберу такой формат, все таки я больше люблю живое общение А в целом было очень интересно
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В
Очень понравилось!
Отмечаем и артистизм гидов, которые были с нами и талант рассказчика и сам замысел экскурсии! Спасибо! Ребята молодцы!!!
Отмечаем и артистизм гидов, которые были с нами и талант рассказчика и сам замысел экскурсии! Спасибо! Ребята молодцы!!!
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Очень необычный формат для экскурсии, который с первых минут погружает в свою необычную атмосферу и держит в ней до конца маршрута! Однозначно стоит попробовать, ждём новых маршрутов!
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И
Добрый день! Были с мужем на экскурсии. Всё очень понравилось! Необычный формат подачи, динамично, команда ребят большие молодцы! Рекомендую всем! Впечатления на данной экскурсии обеспецены Вам.
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О
Интересный формат с погружением, с музыкой, интерактивом.
Немного не хватило информации, хочется более длительной прогулки.
В целом 👍
Немного не хватило информации, хочется более длительной прогулки.
В целом 👍
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С
Все прошло отлично. Девушка-организатор харизматичная, что является хорошим плюсом. Прогулялись по значимым местам Рязани и послушали интересные истории о городе
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Г
Отличный перфоманс, если думаете, чем занять себя в вечер выходного дня- это то, что вам нужно, ведущие очень позитивные, зарядился положительными эмоциями и знаниями о городе
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Н
Интересный и новый формат в нашем городе 🤩 думал чем заняться дома, решил сходить на аудиоспектакль и все понравилось. Давно
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К
Ребята, спасибо вам за проект!
Дальнейших творческих планов и успешных реализаций.
Получила удовольствие от прогулки, отдохнула от житейский будней.
Есть и синтементальные моменты, плюсом идёт достаточно интерактива, грамотная озвучка, выполненная профессиональными актёрами. С радостью порекомендую друзьям 👍
Дальнейших творческих планов и успешных реализаций.
Получила удовольствие от прогулки, отдохнула от житейский будней.
Есть и синтементальные моменты, плюсом идёт достаточно интерактива, грамотная озвучка, выполненная профессиональными актёрами. С радостью порекомендую друзьям 👍
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Всего 12 отзывов в Рязани в категории "Аудиогиды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2026
Сейчас в Рязани в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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