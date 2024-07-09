8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка по местам силы и уникальным достопримечательностям Рязани
Погрузитесь в атмосферу древности и природы на экскурсии по Рязанскому Стоунхенджу и Старой Рязани. Уникальные места и исторические памятники ждут вас
Начало: На площади Театральная
29 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
11 850₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
Изучить историю русской кухни в стенах усадьбы 19 века и попробовать себя в роли кондитера
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
2 850₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданная Рязань
Яркая Рыбацкая деревня, сказочный сосновый лес, шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
28 ноя в 10:30
10 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 июля 2024Увлекательная экскурсия - мощная энергетика места, древняя история, оживающая в рассказах Елены, природа, земляника… Почти девять часов экскурсии пролетели незаметно, остались глубокие впечатления от экскурсии и благодарность гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Уникальный опыт»
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