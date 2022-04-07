Экскурсия на родину Есенина

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Экскурсия на родину Есенина
Экскурсия на родину Есенина
Экскурсия на родину Есенина
Экскурсия на родину Есенина

Что вас ожидает 🤩

  • Село Константиново
  • Усадьба Есениных
  • Церковь Казанской иконы Божьей Матери
  • Свято-Иоанно-Богословский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Посещение Константиново - это уникальная возможность побывать на родине знаменитого русского поэта С. А. Есенина.

Мы с вами посетим усадьбу Есениных, построенную в 1871 году, где в 1895 году родился известный на весь мир Сергей Александрович Есенин. История дома, а также периоды жизни и творчества гениального поэта, будут раскрыты во время посещения данного места. Здесь расположен музей Есенина, который был открыт в 1965 году. Узнать о том, где наполнялся силами и вдохновением знаменитый поэт, а также увидеть тополь, который был им посажен, вы сможете в стенах музея и рядом с ним. Прогулка по территории осуществляется в сопровождении экскурсовода.

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

На программе предусмотрено свободное время и обед. В свободное время рекомендуем посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где был крещен маленький Сережа Есенин.

Нами будет также посещено село Пощупово, где расположен Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Обитель была основана греческими монахами-миссионерами в конце XII или начале XIII века. Образ иконы апостола Иоанна, которую несли миссионеры, стал главной святыней Богословского монастыря. Сюда же на службу будущего поэта приводила его бабушка.

Программа

  • Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
  • Посещение музеев: дом Есениных и усадьба Л. И. Кашиной.
  • Посещение Свято-Иоанно-Богословский монастыря в Пощупово.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:05
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:05

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