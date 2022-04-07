Посещение Константиново - это уникальная возможность побывать на родине знаменитого русского поэта С. А. Есенина.

Мы с вами посетим усадьбу Есениных, построенную в 1871 году, где в 1895 году родился известный на весь мир Сергей Александрович Есенин. История дома, а также периоды жизни и творчества гениального поэта, будут раскрыты во время посещения данного места. Здесь расположен музей Есенина, который был открыт в 1965 году. Узнать о том, где наполнялся силами и вдохновением знаменитый поэт, а также увидеть тополь, который был им посажен, вы сможете в стенах музея и рядом с ним. Прогулка по территории осуществляется в сопровождении экскурсовода.

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

На программе предусмотрено свободное время и обед. В свободное время рекомендуем посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где был крещен маленький Сережа Есенин.

Нами будет также посещено село Пощупово, где расположен Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Обитель была основана греческими монахами-миссионерами в конце XII или начале XIII века. Образ иконы апостола Иоанна, которую несли миссионеры, стал главной святыней Богословского монастыря. Сюда же на службу будущего поэта приводила его бабушка.