Солотчинский монастырь

В этом уголке Рязанской земли расположен белокаменный женский действующий Солотчинский монастырь, основанный на высоком берегу реки Старицы в 1390 году. Местные храмы, с которыми связаны различные события российской истории, закрыли после революции. Возрождён монастырь был только в 1993 году.

Дом-музей И. П. Пожалостина

В Солотче вы также познакомитесь с домом-музеем академика и художника И. П. Пожалостина. Экспозиция рассказывает гостям о творчестве выдающегося русского художника, начиная с его первых опытов в гравюре и заканчивая ненапечатанной гравюрой с картины А. А. Иванова «Явление Христа народу». Здесь же можно узнать, как связаны с Солотчей литераторы Аркадий Гайдар, Константин Паустовский и другие известные люди.

Важная информация: