Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина

У вас будет возможность открыть для себя Солотчу - ранее село, а ныне - микрорайон Рязани

У вас будет возможность открыть для себя Солотчу — ранее село, а ныне — микрорайон Рязани.

Его не случайно зачастую называют воротами в Мещёру.

Здесь можно насладиться удивительной природой, побродить меж вековых сосен, полюбоваться тихой заводью.
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина

Что вы увидите 🤩

  • Солотчинский монастырь
  • Дом-музей академика и художника И. П. Пожалостина
Солотчинский монастырь
В этом уголке Рязанской земли расположен белокаменный женский действующий Солотчинский монастырь, основанный на высоком берегу реки Старицы в 1390 году. Местные храмы, с которыми связаны различные события российской истории, закрыли после революции. Возрождён монастырь был только в 1993 году.
Дом-музей И. П. Пожалостина
В Солотче вы также познакомитесь с домом-музеем академика и художника И. П. Пожалостина. Экспозиция рассказывает гостям о творчестве выдающегося русского художника, начиная с его первых опытов в гравюре и заканчивая ненапечатанной гравюрой с картины А. А. Иванова «Явление Христа народу». Здесь же можно узнать, как связаны с Солотчей литераторы Аркадий Гайдар, Константин Паустовский и другие известные люди.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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