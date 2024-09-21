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один день до экскурсии была подмена гида, в результате Гид не владел информацией по маршруту и договоренностям, все было как сломанный телефон через третье лицо. К самому гиду Надежде Александровне вопросов нет, квалифицированный экскурсовод, все провела как полагается. Минус опять же в организации - нет микрофонов и аудиогида - ничего не слышно, информация доносилась рядом стоящим и идущим 6-8 человекам.