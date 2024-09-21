Тропа Паустовского – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Тропа Паустовского» в Рязани, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
19 фев в 08:00
20 фев в 12:00
8000 за всё до 10 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
На велосипеде
40 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
19 фев в 09:00
20 фев в 09:00
3400 за всё до 5 чел.
Из Рязани - в Солотчу, сердце Мещерского нацпарка
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
Из Рязани - в Солотчу, сердце Мещерского нацпарка
Музей Пожалостина, тропа Паустовского, обзорная экскурсия по древнему монастырю и не только
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
19 фев в 09:00
4450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 сентября 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Два пенсионера дружим с велосипедами давно. В всех посещениях разных мест выбираем знакомство с местностью на велосипедах. Озёра Мещеры планировали посетить давно
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    и, естественно, на велосипедах. Спасибо Евгению с его помощью познакомились с маршрутами. В следующий раз, если случится, покатаемся по этим местам подольше. Покататься и посмотреть есть где и на что. Велосипеды арендовать можно в Солотче.

  • И
    Иван
    15 сентября 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.
  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Прекрасная поездка, понравилось все - предварительное общение с гидом, подбор велосипедов по индивидуальным параметрам, красивый маршрут, купание в озере. Очень рекомендую экскурсию! Евгению огромное спасибо за то, что открыл для нашей компании Мещеру
    Прекрасная поездка, понравилось все - предварительное общение с гидом, подбор велосипедов по индивидуальным параметрам, красивый маршрут
  • А
    Анастасия
    12 августа 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За
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    один день до экскурсии была подмена гида, в результате Гид не владел информацией по маршруту и договоренностям, все было как сломанный телефон через третье лицо. К самому гиду Надежде Александровне вопросов нет, квалифицированный экскурсовод, все провела как полагается. Минус опять же в организации - нет микрофонов и аудиогида - ничего не слышно, информация доносилась рядом стоящим и идущим 6-8 человекам.

    Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ
  • А
    Александра
    15 июля 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно вам понравится. Велосипеды хорошие,
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    ехать комфортно. Евгений по дороге очень интересно рассказывает экскурсию. Мне так понравилось, что когда экскурсия закончилась я расстроилась, что мало))) помимо езды на велосипеде, мы искупались, поели ягод с куста, умылись водой из колодца.

    Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно
  • Е
    Евгения
    8 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Тропа Паустовского»

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  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Спасо-Преображенский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в феврале 2025
Сейчас в Рязани в категории "Тропа Паустовского" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 8000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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