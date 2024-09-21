4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
19 фев в 08:00
20 фев в 12:00
8000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
19 фев в 09:00
20 фев в 09:00
3400₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Из Рязани - в Солотчу, сердце Мещерского нацпарка
Музей Пожалостина, тропа Паустовского, обзорная экскурсия по древнему монастырю и не только
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
19 фев в 09:00
4450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 сентября 2024Два пенсионера дружим с велосипедами давно. В всех посещениях разных мест выбираем знакомство с местностью на велосипедах. Озёра Мещеры планировали посетить давно
- ИИван15 сентября 2024Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.
- ССветлана26 августа 2024Прекрасная поездка, понравилось все - предварительное общение с гидом, подбор велосипедов по индивидуальным параметрам, красивый маршрут, купание в озере. Очень рекомендую экскурсию! Евгению огромное спасибо за то, что открыл для нашей компании Мещеру
- ААнастасия12 августа 2024Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За
- ААлександра15 июля 2024Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно вам понравится. Велосипеды хорошие,
- ЕЕвгения8 января 2024Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Тропа Паустовского»
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